Майже 800 домогосподарств Вінниччини уже зарезервували газ на зиму за літніми цінами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скористатись акційною пропозицією та поповнювати зимовий запас газу можна необмежену кількість разів протягом всього періоду дії акції

За підсумками першого етапу акції «Твоя енергонезалежність» від ТОВ «Вінницягаз Збут» майже 800 домогосподарств Вінниччини зарезервували на опалювальний сезон 816,623 тисячі кубометрів газу, сплативши за нього 3 674,806 тис. грн.

Вже другий рік поспіль «Вінницягаз Збут» пропонує своїм клієнтам заощадити кошти в опалювальний період, придбавши необхідний об’єм блакитного палива наперед.

«Усі споживачі, які скористались акцією під час першого етапу зафіксували ціну газу на зиму на рівні 4,49 грн за кубометр. З 1 до 15 вересня акційна ціна становитиме 4,99 грн, а з 16 до 30 вересня вона зросте до 5,49 грн за кубометр», - зауважує директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Нагадуємо, що протягом дії акції до 30 вересня ощадливі українці можуть зарезервувати для себе будь-який об’єм газу і використовувати його з 1 жовтня поточного року до 31 березня 2021 року. Скористатись акційною пропозицією та поповнювати зимовий запас газу можна необмежену кількість разів протягом всього періоду дії акції.

«На жаль, не зможуть долучитись до акції «Твоя енергонезалежність» ті клієнти, які мають борги за спожитий газ», - наголошує директор ТОВ «Вінницягаз Збут» Василь Сопільник.

Аби стати учасником акції, потрібно звернутись до менеджерів компанії або до Центрів обслуговування клієнтів. Також можна здійснити покупку самостійно в Особистому кабінеті на 104.ua.

У компанії наголошують, що акційна ціна на газ фіксується для тих клієнтів, які оплатили замовлену кількість кубів. Також в акційній ціні не врахована вартість послуги за доставку газу, яка сплачується окремо.