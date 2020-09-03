Влада Вінниччинни звернулася до Ради із листом щодо списання газових боргів документ



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Станом на 1 вересня борги комунальних теплопостачальних підприємств Вінниччини перед НАК «Нафтогаз України» перевищили 184 млн грн

Вінницька міська рада та Вінницька ОДА, а також теплопостачальні підприємства регіону направили до парламенту спільний лист, у якому просять прискорити прийняття проєкту закону № 3800-1.

Документ, зокрема, передбачає списання штучних боргів підприємств ТКЕ за спожитий газ та штрафні санкції перед НАК «Нафтогаз України». Це стабілізує діяльність тепловиків та стримає зростання тарифів на житлово-комунальні послуги.

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Станом на 1 вересня 2020 року борги комунальних теплопостачальних підприємств Вінниччини перед НАК «Нафтогаз України» перевищили 184 млн грн. Такій обсяг боргів становить реальну загрозу для тепловиків залишитись в опалювальний сезон без газу, а споживачам – без тепла.

Борги ТКЕ виникли через економічно необґрунтований тариф на теплову енергію, відсутність бюджетної компенсації різниці в тарифах, та тривалу криза неплатежів населення.

Тепловики та місцева влада вишуковують усі можливі ресурси для підготовки до опалювального сезону. Однак, коштів катастрофічно не вистачає. Місцеві бюджети виділяючи кошти на ремонти та підготовку ТКЕ до зими, але відшукати мільйонні суми на погашення боргів за газ комунальних підприємств можливості не мають.

Тарифи на теплову енергію не переглядаються роками, борги накопичуються, а газопостачальні організації не готові постачати газ тепловикам через несвоєчасні розрахунки. У Вінницький ОДА відзначають, що у підсумку страждає населення, яке може залишитись без тепла.

В листі до Верховної Ради зазначено, що логічним та справедливим шляхом вирішення кризи на ринку газу буде списання боргів підприємствам ТКЕ. Таке рішення не потребує коштів з державного та місцевих бюджетів, збалансує розрахунки та стабілізує ТКЕ для проходження опалювального сезону без різкого зростання тарифів та цін.

Прийняття проекту Закону № 3800-1 дозволить уникнути колапсу на ринку природного газу. Сприятиме стабільному та безаварійному функціонуванню газотранспортної, газорозподільної систем, а також теплопостачальних підприємств по всій державі.

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