Мешканці окупованого Донецька розповіли про свої доходи (відео)

Молодь в окупації мріє про заробітну платню у розмірі трохи більше за 9 тис. грн.

Стрибок цін на продукти харчування, мізерні зарплати та надія виїхати на заробітки до Росії. Такими є сучасні реалії життя у Донецьку на восьмий рік з моменту окупації Росією. Про це йдеться у сюжеті російського провладного видання «Україна.ру».

Видання провело опитування у центрі окупованого Донецька. Людей питали про рівень їхніх заробітків.

Як виявилося, деякі мешканці окупованого міста, отримуючи заробітну плату у 30 тис. рублів (близько 11 тис. грн) задоволені своїм рівнем життя. Комусь доводиться працювати на кількох роботах, щоб забезпечити базові потреби.

Молода сім'я не наважується народити дитину через матеріальні складності.

При цьому, молоді люди, що взяли участь в опитуванні, мріють про зарплату у 25 тисяч рублів, вважаючи її достатньою для хорошого життя (9160 грн).

Також велика кількість опитаних поскаржилася на стрибок споживчих цін із серпня – картоплю. Багатьом зарплати вистачає лише щоб купляти їжу та ліки. Про значні покупки або відпустку не йдеться.

Слід зазначити, що опитування було проведено у центрі окупованого Донецька, де рівень життя суттєво вищий за околиці міста та інші населені пункти окупованих районів Донеччини.

Раніше повідомлялося, що тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами.

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