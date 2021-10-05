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    Тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами (фото)

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    Основними клієнтами організації є люди похилого віку - Тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами (фото)
    Основними клієнтами організації є люди похилого віку
    фото: «Їжа життя. Донецьк»/Facebook

    Економічні реалії змушують місцевих мешканців шукати способи прогодуватися

    Волонтери організації «Їжа життя. Донецьк» оприлюднили статистику за минулий тиждень. За 5 днів із понеділка до п’ятниці організація забезпечила 6224 гарячими обідами мешканців Донецька, Харцизька, Макіївки, Зугреса на території ОРДЛО. Ще 200 гарячих обідів волонтери роздали у підконтрольному Україні Краматорську.

    Інфографіка: «Їжа життя. Донецьк»/Facebook
    Інфографіка: «Їжа життя. Донецьк»/Facebook

    Як свідчать опубліковані дані, найбільший попит на безкоштовну скромну їжу існує у Донецьку, де протягом тижня роздали 5616 обідів. У підконтрольному українській владі Краматорську було роздано найменше обідів – всього 200 за тиждень.

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    Тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами (фото)
    Тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами (фото)
    Тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами (фото)
    Тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами (фото)
    Тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами (фото)

    Як повідомляють волонтери, останнім часом постійними клієнтами безкоштовної роздачі гарячої їжі стали діти. Все частіше в чергах за їжею стоять діти шкільного віку, яких за кашею та хлібом відправляють батьки. Економічні реалії «республіки» – зростання цін, затримка зарплат, які і без того вкрай низькі, змушують людей шукати різні способи виживання.

    Нагадаємо, благодійна організація «Їжа життя. Донецьк» із 2014 року роздає гарячу їжу тим, хто опинився на межі виживання у Донецькій області, здебільшого, на її непідконтрольній українській владі частині. На даний час працюють кілька пунктів роздачі, кожен з яких стабільно збирає сотні людей щодня. П'ять днів на тиждень (з понеділка до п'ятниці) працюють пункти харчування для малозабезпечених у непідконтрольних Україні Донецьку, Харцизьку, Макіївці, Зугресі та у підконтрольному Україні Краматорську.

    Нагадаємо, нещодавно радник Банкової розповів, чому окупанти відмовляються від гумдопомоги України для ОРДЛО.

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    Теги: Росія окупанти ОРДЛО їжа Донецьк харчування хліб
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    Тисячі мешканців ОРДЛО щодня змушені стояти у чергах за безкоштовними обідами (фото)