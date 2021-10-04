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    Радник Банкової розповів, чому окупанти відмовляються від гумдопомоги України для ОРДЛО

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    На окупованому Донбасі загострилася ситуація з коронавірусом - Радник Банкової розповів, чому окупанти відмовляються від гумдопомоги України для ОРДЛО
    На окупованому Донбасі загострилася ситуація з коронавірусом
    Фото з відкритих джерел

    Росія несе відповідальність за те, що відбувається на окупованій території

    Росія не дозволяє ватажкам ОРДЛО приймати гуманітарну допомогу від України, тому що таким чином вона підтвердить свою недієздатність в управлінні окупованими територіями. Таку думку висловив представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович у програмі «Погляд з Банкової» телеканалу «Дім».

    Він зазначив, що в ОРДЛО загострилася ситуація з Covid-19.

    «Там ситуація дійсно вкрай тривожна. І російський препарат «Супутник V» абсолютно не працює як вакцина. І вони не справляються», – сказав Арестович.

    Він зазначив, що Україна регулярно пропускає на непідконтрольні території Донбасу гуманітарну допомогу від Червоного Хреста і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

    При цьому допомогу в подоланні пандемії безпосередньо від України російська сторона не приймає.

    «Її не приймає російська сторона категорично. З тієї простої причини, що для них це було б те ж саме, що і відкрити КПВВ, і показати, що Україна дбає про громадян, а вони не допрацьовують із точки зору пропаганди, утримання людей в страху і покорі», – сказав Арестович.

    Він нагадав, що згідно з Женевською конвенцією, саме Росія як країна-окупант несе повну відповідальність за все, що відбувається в ОРДЛО.

    Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чим в Україні займатимуться новостворені кібервійська.

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    Теги: Росія окупанти ООН КПВВ ОРДЛО Україна радник Олексій Арестович
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    Радник Банкової розповів, чому окупанти відмовляються від гумдопомоги України для ОРДЛО