Радник Банкової розповів, чому окупанти відмовляються від гумдопомоги України для ОРДЛО

Росія несе відповідальність за те, що відбувається на окупованій території

Росія не дозволяє ватажкам ОРДЛО приймати гуманітарну допомогу від України, тому що таким чином вона підтвердить свою недієздатність в управлінні окупованими територіями. Таку думку висловив представник української делегації в ТКГ Олексій Арестович у програмі «Погляд з Банкової» телеканалу «Дім».

Він зазначив, що в ОРДЛО загострилася ситуація з Covid-19.

«Там ситуація дійсно вкрай тривожна. І російський препарат «Супутник V» абсолютно не працює як вакцина. І вони не справляються», – сказав Арестович.

Він зазначив, що Україна регулярно пропускає на непідконтрольні території Донбасу гуманітарну допомогу від Червоного Хреста і Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

При цьому допомогу в подоланні пандемії безпосередньо від України російська сторона не приймає.

«Її не приймає російська сторона категорично. З тієї простої причини, що для них це було б те ж саме, що і відкрити КПВВ, і показати, що Україна дбає про громадян, а вони не допрацьовують із точки зору пропаганди, утримання людей в страху і покорі», – сказав Арестович.

Він нагадав, що згідно з Женевською конвенцією, саме Росія як країна-окупант несе повну відповідальність за все, що відбувається в ОРДЛО.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, чим в Україні займатимуться новостворені кібервійська.

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