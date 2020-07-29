У США задіють суперкомп’ютер для створення вакцини і ліків від коронавірусу



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У світі станом на ранок 29 липня зафіксовано 16 893 532 випадків коронавірусу, з них 663 476 летальні

Фахівці мають намір використовувати «найбільш швидкодіючий суперкомп’ютер в Сполучених Штатах Summit, що знаходиться в Національній лабораторії США

У США науковці мають намір аналізувати інформацію про новий коронавірус за допомогою самого швидкісного суперкомп’ютера для створення вакцини і препаратів, що допоможуть інфікованим людям. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.

Як наголошується в документі, відомство буде спільно з американським міністерством у справах ветеранів і Міненерго США брати участь в програмі з обміну та аналізу даних про інфекцію.

У заяві МОЗ США відзначається, що фахівці, зокрема, мають намір використовувати «найбільш швидкодіючий суперкомп’ютер в Сполучених Штатах Summit, що знаходиться в Національній лабораторії США.

Цей об’єкт Міністерства енергетики США знаходиться в Ок-Рідж (штат Теннессі). За допомогою Summit проводитимуть «комплексний аналіз масивів даних, що стосуються сфери охорони здоров’я». Очікується, що це дозволить швидше знайти медпрепарати для хворих коронавірусом.

Summit створений американською корпорацією IBM. Протягом майже двох років він вважався найбільш швидкодіючим комп’ютером в світі. У червні поточного року цей статус перейшов до японського суперкомп’ютера «Фугаку» з державного Інституту природничих наук.

До відома, у світі станом на ранок 29 липня зафіксовано 16 893 532 випадків коронавірусу, з них 663 476 летальні, 10 456 398 осіб одужали. Про це свідчать дані Worldometer. Зокрема за ніч було зареєстровано 9 739 нових випадків, з них більше 7 тисяч в Мексиці і більше тисячі в Болівії. Також за нову добу померли 995 осіб, найбільша їх кількість припадає на Мексику — 854. У США на сьогодні зареєстровано 4 498 343 випадку, у Бразилії 2 484 649, а в Індії-1 532 135.