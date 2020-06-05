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    Економіка та фінанси

    Мінекономіки: падіння ВВП України у січні-квітні становило 5%

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    У Міністерстві економіки зазначили, що падіння ВВП повністю відповідає прогнозу&nbsp; - Мінекономіки: падіння ВВП України у січні-квітні становило 5%
    У Міністерстві економіки зазначили, що падіння ВВП повністю відповідає прогнозу 

    За перший квартал року обсяги виробництва в країні скоротилися на 3,8%

    Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства оцінює, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України за підсумками перших чотирьох місяців 2020 року скоротився на 5%.

    Про це йдеться у даних на сайті відомства.

    У Міністерстві зазначили, що таке падіння повністю відповідає прогнозу. Так, за оперативною оцінкою Держстату, за перший квартал 2020 року (січень-березень) падіння ВВП України становило 1,5%.

    Також у Держстаті зазначають, що за перший квартал року обсяги виробництва в країні скоротилися на 3,8%. За квітень цей показник зріс до 6,7%.

    Нагадаємо, спікер Ради Дмитро Разумков вважає, що Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ.

    До слова, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. 

    Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.

    економіка Держстат Мінекономіки ВВП промисловість Україна
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