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    Політика

    Разумков вважає, що Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ

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    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков&nbsp; - Разумков вважає, що Кабмін має оприлюднити меморандум з МВФ
    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 
    Фото: Главком

    «Хотілося б побачити документ», – сказав Разумков

    Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що Кабінет міністрів має оприлюднити меморандум, який будуть підписувати з Міжнародним валютним фондом.

    Про це він заявив на брифінгу 4 червня.

    «Я впевнений, що Кабмін повинен продемонструвати меморандум, який буде підписано з МВФ. Я не є частиною переговорної групи... Буде правильно, коли люди, які безпосередньо беруть участь у цьому процесі, будуть його коментувати. Пункти, які там відображені, слугуватимуть інтересам України... Хотілося б побачити документ», – сказав Разумков.

    До слова, Рада директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) включила до порядку денного засідань на 9 червня питання про схвалення 18-місячної програми Stand-By для України обсягом 5 млрд доларів. 

    Раніше стало відомо, що чекає МВФ від України.

    Як повідомлялося, Міжнародний валютний фонд прогнозує падіння економіки України за підсумками 2020 року на 7,7%, але при цьому очікує на зростання економіки в 2021 році на 3,6%. Рівень інфляції у 2020 році в Україні прогнозують у розмірі 4,5% – з подальшим ростом до 7,2% у 2021 році.

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    Кабмін МВФ економіка Меморандум політика Україна уряд Дмитро Разумков
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