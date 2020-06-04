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    Економіка та фінанси

    У світі з'явилася нова економічна «гаряча точка»

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    У світі з'явилася нова економічна &laquo;гаряча точка&raquo; - У світі з'явилася нова економічна «гаряча точка»
    У світі з'явилася нова економічна «гаряча точка»

    Уряд Лівану закликав жителів країни готуватися до важких часів

    Через пандемію коронавірусу і викликаного нею економічну кризу в світі з'явилася нова економічна «гаряча точка». Нею став Ліван, радник прем'єр-міністра якого Джордж Челхуб закликав жителів країни готуватися до важких часів.

    Про це пише CNBC.

    «Уряд Лівану не сподівається, що майбутні місяці будуть простими хоч для кого-небудь», - сказав Челхуб, який обіймає посаду радника прем'єр-міністра Хассана Діабі з фінансових питань.

    За його словами, зусилля влади останнім часом були спрямовані на пошук кредиторів, згодних надати країні позику в розмірі 10 мільярдів доларів.

    В результаті було досягнуто домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Однак для отримання грошей необхідно прийняти ряд законів на національному рівні, ввести заходи бюджетної економії і реструктурувати борг. На сьогоднішній день він є одним з найбільших в світі і становить 150 відсотків від ВВП.

    Крім цього, уряд заявив, що буде прагнути зміцнити курс національної валюти - ліванського фунта. З 1997 року він офіційно прив'язаний до долара, але активно торгується на чорному ринку за окремим курсом. З жовтня минулого року останній знецінився більш, ніж наполовину, що ускладнило життя імпортерам, які потребують валюти. У найближчих планах влади офіційно встановити гнучкий курс.

    Якщо умови будуть виконані, допомогти Лівану повинна також група міжнародних кредиторів, що обіцяла надати 11 мільярдів доларів. Такі наміри висловлювалися на конференції в Парижі в 2018 році.

    МВФ ВВП уряд
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