У світі з'явилася нова економічна «гаряча точка»



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У світі з'явилася нова економічна «гаряча точка»

Уряд Лівану закликав жителів країни готуватися до важких часів

Через пандемію коронавірусу і викликаного нею економічну кризу в світі з'явилася нова економічна «гаряча точка». Нею став Ліван, радник прем'єр-міністра якого Джордж Челхуб закликав жителів країни готуватися до важких часів.

Про це пише CNBC.

«Уряд Лівану не сподівається, що майбутні місяці будуть простими хоч для кого-небудь», - сказав Челхуб, який обіймає посаду радника прем'єр-міністра Хассана Діабі з фінансових питань.

За його словами, зусилля влади останнім часом були спрямовані на пошук кредиторів, згодних надати країні позику в розмірі 10 мільярдів доларів.

В результаті було досягнуто домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Однак для отримання грошей необхідно прийняти ряд законів на національному рівні, ввести заходи бюджетної економії і реструктурувати борг. На сьогоднішній день він є одним з найбільших в світі і становить 150 відсотків від ВВП.

Крім цього, уряд заявив, що буде прагнути зміцнити курс національної валюти - ліванського фунта. З 1997 року він офіційно прив'язаний до долара, але активно торгується на чорному ринку за окремим курсом. З жовтня минулого року останній знецінився більш, ніж наполовину, що ускладнило життя імпортерам, які потребують валюти. У найближчих планах влади офіційно встановити гнучкий курс.

Якщо умови будуть виконані, допомогти Лівану повинна також група міжнародних кредиторів, що обіцяла надати 11 мільярдів доларів. Такі наміри висловлювалися на конференції в Парижі в 2018 році.