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    Економіка та фінанси

    Кабмін погіршив прогноз ВВП: економіка України може впасти до 8%

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    Кабмін погіршив прогноз падіння ВВП в Україні - Кабмін погіршив прогноз ВВП: економіка України може впасти до 8%
    Кабмін погіршив прогноз падіння ВВП в Україні

    В уряді кажуть, що падіння ВВП може тривати ще протягом року

    У Кабінеті міністрів погіршили прогноз падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році. Очікується, що падіння економіки може скласти від 4 до 8% в порівнянні з попереднім роком.

    Про це йдеться в урядовій програмі стимулювання економіки, ухваленій на засіданні Кабміну.

    В документі наголошується, що пандемія коронавірусу завдасть величезної шкоди економіці всіх без винятку країн.

    «За прогнозами МВФ, очікується падіння світової економіки на 3%. В свою чергу, Україна традиційно є більш вразливою до економічних шоків: ВВП може впасти на 4-8% порівняно з 2019 роком», - йдеться в документі.

    Такий прогноз розвитку подій обумовлений несприятливою ситуацією на зовнішніх і внутрішніх ринках, у тому числі сировинних, а також зміною глобальних виробничих ланцюжків.

    «У підсумку, за прогнозами НБУ, Україна у 2020 році може зіткнутися з падінням експорту (-10%), імпорту (-14.5%), розширенням дефіциту бюджету (8% ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9.5%)», - прогнозують у Кабміні.

    При цьому наголошується, що падіння економіки не закінчиться одночасно з поширенням коронавірусу. В уряді кажуть, що падіння ВВП може тривати ще протягом року.

    Кабмін МВФ економіка ВВП Україна безробіття
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