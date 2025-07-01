Мінекономіки спрогнозувало курс долара на три роки

У Бюджетній декларації зазначається, що ситуація на валютному ринку залишається стабільною та контрольованою

У проєкті Бюджетної декларації на 2026-2028 роки уряд передбачає поступове, але незначне зростання курсу долара до гривні. Цей базовий сценарій передбачає покращення ситуації у сфері безпеки, починаючи з 2026 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на постанову Кабінету міністрів від 27 червня 2025 року № 774.

У документі викладено Основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку України, а також окремі припущення, розраховані на трирічну перспективу. Прогноз підготувало Міністерство економіки.

Згідно з новими розрахунками, середньорічний курс долара США становитиме:

у 2026 році – 44,7 грн (44,8 грн на грудень);

у 2027 році – 45,2 грн (45,3 грн на грудень);

у 2028 році – 45,6 грн (45,8 грн на грудень).

У Бюджетній декларації зазначається, що ситуація на валютному ринку залишається стабільною та контрольованою. Так, у травні 2025 року середньомісячний курс долара складав 41,5 грн, а за підсумками 2024 року – в середньому 40,2 грн.

Крім того, станом на кінець травня 2025 року обсяг міжнародних резервів України сягнув $44,5 млрд. Такий рекордний рівень пояснюється суттєвими фінансовими надходженнями від міжнародних партнерів.

Оновлення прогнозів

У порівнянні з бюджетною декларацією на 2025-2027 роки, схваленою влітку 2024-го, прогноз курсу долара суттєво покращено. Тоді передбачалося, що:

у 2025 році середній курс становитиме 45,0 грн (45,6 грн на грудень);

у 2026 році – 46,5 грн (45,9 грн на грудень);

у 2027 році – 46,4 грн (46,2 грн на грудень).

Поточні орієнтири

У Державному бюджеті на 2025 рік закладено курс на рівні 45 грн за долар, а на кінець року – 45,6 грн. Водночас навесні Мінекономіки переглянуло прогноз, зменшивши очікуваний курс до 43,3 грн у середньому за рік (43,7 грн на грудень).

У Нацбанку наголошують, що ці цифри не є офіційним прогнозом. Як пояснив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, бюджетний курс не є орієнтиром для регулятора, адже валютно-курсова політика спрямована насамперед на досягнення монетарних цілей.

На сьогодні курс гривні залишається відносно стабільним: з кінця липня 2024 року він майже не змінювався й на 1 липня 2025 року становить 41,77 грн за долар.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів України планує суттєво збільшити фінансування Сил безпеки та оборони країни. За перші п'ять місяців 2025 року на ці потреби вже виділено майже 1 трлн грн, що становить 2/3 від усіх видатків державного бюджету. Це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

«Кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші Збройні сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою», – наголосив він.