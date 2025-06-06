Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

До Дня Незалежності українцям виплатять до 3100 грн: кого стосується

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
google social img telegram social img facebook social img
До Дня Незалежності українцям виплатять до 3100 грн: кого стосується
Українці у серпні отримають до 3100 грн
фото з відкритих джерел

Грошову допомогу призначено ветеранам та людям з трудовими заслугами

 

Уряд України ухвалив постанову, згідно з якою частина громадян отримає разову грошову допомогу у розмірі від 2700 до 3100 гривень до Дня Незалежності. Виплати проведуть у серпні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд.

Кабінет Міністрів України 19 травня 2025 року затвердив постанову №486 «Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України». Ця допомога передбачена для певних категорій громадян згідно із законами «Про статус ветеранів війни» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Розмір виплат становить від 2700 до 3100 гривень і залежить від категорії отримувача.

  • пенсіонерам – автоматично разом із пенсією у серпні;
  • військовослужбовцям та працюючим ветеранам – через установи, де вони служать або працюють;
  • непрацюючим та не пенсіонерам – після подачі заяви до територіального органу Пенсійного фонду України.

Цьогоріч механізм виплати не змінився. Всі, хто отримував її минулого року, матимуть право і цього разу. Особи, які не отримують пенсію та не працюють, повинні звернутися із заявою довільної форми до Пенсійного фонду до 1 серпня 2025 року. Якщо це неможливо, документи прийматимуть до 1 жовтня.

У заяві слід зазначити:

  • паспортні дані;
  • номер банківського рахунку;
  • РНОКПП (за наявності);
  • реквізити посвідчення, що підтверджує право на допомогу.

До заяви додаються:

  • копія паспорта (або тимчасового посвідчення громадянина України);
  • копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус (при особистому поданні – оригінали).

Подати заяву можна:

Нагадаємо, у 2024 році порядок надання разової грошової допомоги до Дня Незалежності був аналогічним. Однак розмір допомоги торік коливався у межах від 450 до 3100 гривень.

Читайте також:

Теги: гроші День Незалежності уряд

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Особисті фінанси

До Дня Незалежності українцям виплатять до 3100 грн: кого стосується
До Дня Незалежності українцям виплатять до 3100 грн: кого стосується
Ціна відбудови стадіону в Ірпені зросла втричі за три роки. Стало відомо, кому дістанеться проєкт
Ціна відбудови стадіону в Ірпені зросла втричі за три роки. Стало відомо, кому дістанеться проєкт
Ціни на адміністративні послуги зміняться. Рада схвалила законопроєкт у першому читанні
Ціни на адміністративні послуги зміняться. Рада схвалила законопроєкт у першому читанні
«Укроборонпром» відкриває представництво у США за допомогою юристів Трампа
«Укроборонпром» відкриває представництво у США за допомогою юристів Трампа
Військові отримають компенсації за невикористані відпустки. Рада ухвалила закон
Військові отримають компенсації за невикористані відпустки. Рада ухвалила закон
Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: перелік змін
Зеленський підписав закон про зарплати чиновників: перелік змін

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 червня: ситуація на фронті
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 червня 2025
61K
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
43K
«Моя дитина змушена пакувати валізи». Пост українки про складний тест із математики сколихнув мережу
4649
Депутат Держдуми РФ назвав особу, яка може повернути Росію на міжнародні спортивні змагання
3805
У Києві пошкоджено лінію метро внаслідок російської атаки (оновлено)

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Вчора, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Вчора, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Вчора, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua