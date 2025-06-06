До Дня Незалежності українцям виплатять до 3100 грн: кого стосується

Грошову допомогу призначено ветеранам та людям з трудовими заслугами

Уряд України ухвалив постанову, згідно з якою частина громадян отримає разову грошову допомогу у розмірі від 2700 до 3100 гривень до Дня Незалежності. Виплати проведуть у серпні 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Пенсійний фонд.

Кабінет Міністрів України 19 травня 2025 року затвердив постанову №486 «Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України». Ця допомога передбачена для певних категорій громадян згідно із законами «Про статус ветеранів війни» та «Про жертви нацистських переслідувань».

Розмір виплат становить від 2700 до 3100 гривень і залежить від категорії отримувача.

пенсіонерам – автоматично разом із пенсією у серпні;

– автоматично разом із пенсією у серпні; військовослужбовцям та працюючим ветеранам – через установи, де вони служать або працюють;

– через установи, де вони служать або працюють; непрацюючим та не пенсіонерам – після подачі заяви до територіального органу Пенсійного фонду України.

Цьогоріч механізм виплати не змінився. Всі, хто отримував її минулого року, матимуть право і цього разу. Особи, які не отримують пенсію та не працюють, повинні звернутися із заявою довільної форми до Пенсійного фонду до 1 серпня 2025 року. Якщо це неможливо, документи прийматимуть до 1 жовтня.

У заяві слід зазначити:

паспортні дані;

номер банківського рахунку;

РНОКПП (за наявності);

реквізити посвідчення, що підтверджує право на допомогу.

До заяви додаються:

копія паспорта (або тимчасового посвідчення громадянина України);

копія посвідчення, що підтверджує відповідний статус (при особистому поданні – оригінали).

Подати заяву можна:

особисто до сервісного центру ПФУ чи ЦНАП;

поштою;

онлайн через електронний портал послуг Пенсійного фонду з використанням КЕП.

Нагадаємо, у 2024 році порядок надання разової грошової допомоги до Дня Незалежності був аналогічним. Однак розмір допомоги торік коливався у межах від 450 до 3100 гривень.