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Видатки на оборону зростуть. Уряд схвалив зміни до держбюджету на понад 400 млрд грн

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Видатки на оборону зростуть. Уряд схвалив зміни до держбюджету на понад 400 млрд грн
Джерелами покриття додаткових видатків стануть збільшення доходів бюджету та внутрішні запозичення
фото: телеграм / Денис Шмигаль

Шмигаль: «Кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України»

Кабінет Міністрів України планує суттєво збільшити фінансування Сил безпеки та оборони країни. За перші п'ять місяців 2025 року на ці потреби вже виділено майже 1 трлн грн, що становить 2/3 від усіх видатків державного бюджету. Це на 34% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на премʼєр-міністра Дениса Шмигаля.

«Кожну гривню платників податків з державного бюджету направляємо саме на обороноздатність України. Наші Збройні сили весь цей час фінансуються пріоритетно і повною мірою», – наголосив він.

Як зазначається, уряд схвалив законопроєкт щодо змін до держбюджету на 2025 рік. Згідно з пропозиціями, фінансування Сил безпеки та оборони України буде збільшено на 412 млрд грн, з них майже 311 млрд грн передбачено на Міністерство оборони.

Понад 100 млрд грн буде спрямовано на посилення спроможностей Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості (Мінстратегпрому), Національної гвардії, Прикордонної служби, СБУ та Головного управління розвідки. Це підкреслює фокус на розвиток потужних інструментів для протидії ворогу. Крім того, 6,3 млрд грн планується направити Міністерству цифрової трансформації, зокрема для розвитку оборонних інновацій.

Загалом планується збільшити видатки загального фонду державного бюджету на 449 млрд грн. Джерелами покриття цих додаткових видатків стануть збільшення доходів бюджету та внутрішні запозичення.

Це рішення свідчить про unwavering commitment Уряду до зміцнення обороноздатності України в умовах триваючої повномасштабної війни.

Нагадаємо, початок 2025 року ознаменувався незвичайною динамікою для малого бізнесу в Україні. Через масштабну зовнішню кібератаку на державні реєстри, Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) був призупинений з 19 січня 2024 року до 8 січня 2025 року.

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Теги: бюджет Міноборони Україна Денис Шмигаль

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