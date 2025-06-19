Скандал з Гусаковим: активіст розповів про походження мільйонів доларів на його криптогаманцях

Активіст зі СМА Назарій Гусаков, якого звинувачують у шахрайстві, розповів про походження мільйонів доларів на його криптогаманцях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Lviv.media.

За словами Гусакова, гроші на рахунках не усі його. Він стверджує, що за переказ грошей на його рахунки від сторонніх осіб він отримував відсоток. Однак хто використовував його рахунки – не знає.

«Я не знаю цих людей на ім'я. До мене приходили люди і просили допомогти, якщо мене цікавить заробити якісь гроші, то через мій акаунт будуть проходити кошти. Була головна умова, щоб через мій акаунт, а я зможу таким чином мати додаткові кошти на лікування. Я мав три або п’ять відсотків», – каже чоловік.

Також Гусаков каже, що не підозрював, що гроші могли б мати злочинне походження. – «На акаунт виводилися кошти, великі суми, дальше я розкидав і відправляв куди вони хотіли. Часто на готівку міняв через «обмінників». Ну як вони хотіли. Для мене було важливо, що той невеликий відсоток, порівняно з тими сумами, я мав для себе».

Редакції Lviv.media зазначає, що в її розпорядженні є дані про кілька десятків вхідних транзакцій на криптогаманці бірж Binance та FTX Назарія Гусакова з липня 2022 року по травень 2025 року. Ці самі криптогаманці чоловік виставляв у публічному просторі для збору донатів на його лікування. Загальна сума транзакцій, майже за три роки, становить 5 млн 135 тис. дол.

Нагадаємо, український громадський активіст Назарій Гусаков, відомий своєю боротьбою зі спінальною м’язовою атрофією (СМА) та регулярними зборами коштів на лікування, опинився в епіцентрі гучного скандалу. Волонтери та медійники запідозрили його у махінаціях після того, як він не зміг надати звіти про витрачені донати. Ситуація швидко загострилася, коли спливли докази його ставок у казино та обіг мільйонів доларів США на криптогаманці.

Рік тому Львівська міська рада виділила 3,5 млн. грн на 14 флаконів «Рисдипламу», ще 14 флаконів безкоштовно надала компанія «Рош Україна». Цього мало вистачити на 9 місяців лікування (з червня 2024 року до березня 2025 року). Однак збір коштів на лікування, згідно з його Telegram-каналом, не припинявся.

Сьогодні Гусаков уперше прокоментував звинувачення у шахрайстві.