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Сережки Dior, годинник Rolex. Експертиза оцінила вартість цінностей, вилучених з квартири Крупи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Сережки Dior, годинник Rolex. Експертиза оцінила вартість цінностей, вилучених з квартири Крупи
Ексголова МСЕК Хмельниччини перебуває під вартою з жовтня 2024 року
скріншот із відеотрансляції суду

Прикраси та брендовий аксесуар було вилучено у рамках кримінального провадження за фактом незаконного збагачення

Слідство у справі за підозрою у незаконному збагаченні колишньої голови МСЕК Хмельниччини Тетяни Крупи отримало результати експертизи цінних речей, знайдених у помешканні фігурантки під час обшуку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

Ідеться про годинник марки Rolex SA-Geneve Suisse 39139.71 – Oyster M і сережки марки Dior joaillerie. Вказані цінності слідство відшукало у квартирі Тетяни Крупи того самого дня, коли було виявлено купу готівку невідомого походження в оселі підозрюваної на суми $3,17 млн, 135,29 тис. євро і 1,19 млн грн.

Сережки Dior, годинник Rolex. Експертиза оцінила вартість цінностей, вилучених з квартири Крупи фото 1
фото: Офіс генпрокурора

Отже, за даними експертизи від 3 квітня 2025 року, ринкова вартість годинника Rolex на момент обшуку житла підозрюваної (3 жовтня 2024 року) складала 1,28 млн грн. Сережки Dior joaillerie, як оцінили експерти, вартували 700,7 тис. грн.

Водночас ані годинника Rolex, ані сережок Dior joaillerie не відображено в е-декларації за 2023 рік Тетяни Крупи.

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що знайдена правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів. Однак ця версія наразі немає документального підтвердження.

Як повідомляв «Главком», 4 червня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції від 15 травня, якою продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас визначено грошову заставу як альтернативу у розмірі 112 млн грн. 

Нагадаємо, початкова сума грошової застави, яка паралельно призначалася Фемідою із арештом самої підозрюваної, складала 500 млн. грн. 21 листопада 2024 року Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою підозрювану, але різко зменшила розмір застави до 300 млн грн. 28 листопада 2024 року Вищий антикорупційний суд також залишив у силі арешт Крупи. При цьому Феміда переглянула розмір застави і зменшила до 280 млн грн.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

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Теги: суд корупція в Україні війна гроші експертиза МСЕК

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Кримінал

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