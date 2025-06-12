Десятки провідних російських компаній втратили ключові активи за кордоном

Наповнення бюджету РФ страждає через скорочення валютних надходжень

Десятки провідних російських компаній – «Газпром», «Сбербанк», «Роснефть», «Лукойл», «ВТБ», «Ростех», «Росатом» тощо – втратили ключові активи за кордоном під тиском санкцій, націоналізацій та розриву партнерських відносин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Службу зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що це вкрай негативно впливає на наповнення бюджету РФ через скорочення валютних надходжень. Серед найгучніших випадків – позбавлення контролю над енергетичними проєктами, банківських ліцензій, а також вимушений вихід із великих інфраструктурних і оборонних контрактів.

Як повідомляється, до цього переліку приєдналася компанія «Алроса», яку повністю витіснили з ангольського алмазного родовища «Катока» – черговий крок до усунення Росії з глобального ринку дорогоцінного каміння.

На фоні стрімкого падіння виручки (-42 % у I кварталі цього року), накопичення нереалізованої продукції на $1,3 млрд та втрати індійського ринку збуту продукції «Алроса» скорочує персонал, зупиняє проєкти та відмовляється від дивідендів. Компанія закінчила 2024 рік зі зростанням чистого боргу до $1,14 млрд і найгіршими фінансовими показниками за останнє десятиліття.

Нагадаємо, економіка Росії перебуває у значно складнішому стані, ніж офіційно заявляє Москва. Згідно з новим звітом Стокгольмського інституту перехідної економіки (SITE), перехід до воєнної економіки та західні санкції, запроваджені через вторгнення в Україну, чинять дедалі більший тиск на російську економіку.