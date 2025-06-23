Понад $700 тис. за одну крапку? Оновлення урядового сайту Британії спричинило скандал

Британський уряд витратив шалені гроші на незначну модернізацію офіційного вебсайту

Урядовий сайт Великої Британії gov.uk, яким користуються мільйони людей для отримання важливих послуг, змінить свій традиційний чорний колір на синій, а крапку на бірюзовий. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Зміни було реалізовано в межах «оновлення бренду», а контракти на загальну суму 532 тис. фунтів стерлінгів ($715 тис.) були укладені з міжнародним рекламним агентством M&C Saatchi. Новий логотип став об’єктом глузувань з боку державних службовців: «Невже комусь заплатили за те, що він пересунув крапку?» – написав один із них.

Керівник напрямку підвищення ефективності Reform UK Зіа Юсуф назвав реконструкцію марною витратою державних грошей. «Неповагу до грошей платників податків продовжує вражати. Витратити понад 500 тис. фунтів стерлінгів на зміну логотипа на урядовому веб-сайті – це жарт за рахунок платників податків, буквально цього слова», – зазначив Юсуф.

Два контракти на оновлення бренду було укладено за попереднього консервативного уряду та продовжено при лейбористах. Гроші на редизайн було взято з бюджетів департаментів Великої Британії. Чиновники виправдовують витрати, підкреслюючи, що шестизначна сума включає «оновлення і розширення» бренду Gov.uk на веб-платформах, мобільних пристроях і додатках.

«Новий уряд вирішив перетворити ребрендинг та дослідницьку роботу на зручні для споживачів цифрові продукти, включаючи наш майбутній додаток gov.uk App, gov.uk Chat та багато іншого», – зазначив представник уряду.

Журналісти також наголосили, що востаннє вебсайт gov.uk був капітально оновлений ще у 2012 році.

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