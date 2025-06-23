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Понад $700 тис. за одну крапку? Оновлення урядового сайту Британії спричинило скандал

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Понад $700 тис. за одну крапку? Оновлення урядового сайту Британії спричинило скандал
Востаннє вебсайт gov.uk кардинально змінювався у 2012 році
фото: Daily Mail

Британський уряд витратив шалені гроші на незначну модернізацію офіційного вебсайту

Урядовий сайт Великої Британії gov.uk, яким користуються мільйони людей для отримання важливих послуг, змінить свій традиційний чорний колір на синій, а крапку на бірюзовий. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Зміни було реалізовано в межах «оновлення бренду», а контракти на загальну суму 532 тис. фунтів стерлінгів ($715 тис.) були укладені з міжнародним рекламним агентством M&C Saatchi. Новий логотип став об’єктом глузувань з боку державних службовців: «Невже комусь заплатили за те, що він пересунув крапку?» – написав один із них.

Керівник напрямку підвищення ефективності Reform UK Зіа Юсуф назвав реконструкцію марною витратою державних грошей. «Неповагу до грошей платників податків продовжує вражати. Витратити понад 500 тис. фунтів стерлінгів на зміну логотипа на урядовому веб-сайті – це жарт за рахунок платників податків, буквально цього слова», – зазначив Юсуф.

Два контракти на оновлення бренду було укладено за попереднього консервативного уряду та продовжено при лейбористах. Гроші на редизайн було взято з бюджетів департаментів Великої Британії. Чиновники виправдовують витрати, підкреслюючи, що шестизначна сума включає «оновлення і розширення» бренду Gov.uk на веб-платформах, мобільних пристроях і додатках.

«Новий уряд вирішив перетворити ребрендинг та дослідницьку роботу на зручні для споживачів цифрові продукти, включаючи наш майбутній додаток gov.uk App, gov.uk Chat та багато іншого», – зазначив представник уряду.

Журналісти також наголосили, що востаннє вебсайт gov.uk був капітально оновлений ще у 2012 році.

Нагадаємо, британська компанія BAE Systems, італійська Leonardo та японська Japan Aircraft Industrial Enhancement оголосили про створення спільного підприємства під назвою Edgewing. Його метою стане розробка винищувача шостого покоління в межах міжнародної програми Global Combat Air Programme (GCAP).

До слова, у мобільному застосунку «Київ Цифровий» з’явилася нова функція для вшанування пам’яті загиблих у війні: тепер щоденна хвилина мовчання відображається як таймер просто на екрані смартфона.

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Теги: гроші Велика Британія Daily Mail розробка

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