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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав держоблігацій іще майже на 2 млрд грн

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    3 листопада 2020 року до державного бюджету залучено 1 955 053 000,00 грн - Мінфін продав держоблігацій іще майже на 2 млрд грн
    3 листопада 2020 року до державного бюджету залучено 1 955 053 000,00 грн

    Кошти зарахували до державного бюджету

    Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 листопада залучило до державного бюджету 1,96 млрд грн.

    Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

    «За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 3 листопада 2020 року, до державного бюджету залучено 1 955 053 000,00 грн», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, 15 вересня Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 6 мільярдів гривень.

    На аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 29 вересня Мінфін України залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.

    Мінфін фінанси облігація
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