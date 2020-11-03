Мінфін продав держоблігацій іще майже на 2 млрд грн
Кошти зарахували до державного бюджету
Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 3 листопада залучило до державного бюджету 1,96 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
«За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 3 листопада 2020 року, до державного бюджету залучено 1 955 053 000,00 грн», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 15 вересня Мінфін продав на аукціоні держоблігацій на 6 мільярдів гривень.
На аукціоні з розміщення облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) 29 вересня Мінфін України залучив до держбюджету 2,035 млрд грн.