У жовтні державна скарбниця спорожніла майже на третину

За місяць залишки на єдиному казначейському рахунку зменшилися на 28,8%

Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок листопада знизилися до 15 млрд грн, зменшившись за місяць майже на третину. Про це свідчать дані Держказначейства.

«15 млрд 146,2 млн грн на єдиному казначейському рахунку станом на 01.11.2020», – йдеться у повідомленні казначейства.

Тоді як на 1 жовтня на казначейському рахунку України було 21,275 млрд грн. Тобто, за місяць залишки на єдиному казначейському рахунку зменшилися на 28,8%.

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку у 2020 році становив 10,517 млрд грн станом на 1 квітня, максимальний – 75,701 млрд грн станом на 1 липня.

За прогнозами експертів, протягом листопада залишки на єдиному казначейському рахунку скоріш за все продовжать скорочуватись, адже на сюрпризи у вигляді особливо великих надходжень до казни в листопаді розраховувати не приходиться. А якщо врахувати наростаючий дефіцит та необхідність фінансування видатків під кінець бюджетного року, то покращення динаміки наповнення доходної частини, яке спостерігається протягом останніх місяців не сильно врятує ситуацію, тому залишки у скарбниці можуть скоротись нижче позначки 10 млрд грн.

Додамо, Єдиний казначейський рахунок – це кореспондентський рахунок Державного казначейства України, відкритий у Національному банку України, на якому акумулюються кошти платників податків, розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів.