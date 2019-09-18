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    Економіка та фінанси

    Мінфін продав облігацій на 2,8 млрд грн

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    На аукціонах&nbsp;ОВДП&nbsp;Мінфін&nbsp;залучив 2,8 млрд грн - Мінфін продав облігацій на 2,8 млрд грн
    На аукціонах ОВДП Мінфін залучив 2,8 млрд грн

    Ставки дохідності за всіма ОВДП знижені

    На аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики Міністерство фінансів залучило до бюджету 2,8 мільярда гривень.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

    «На аукціонах ОВДП Мінфін залучив 2,8 млрд грн, більша частина з яких склали надходження від 3-річних ОВДП. Мінфін продовжує обмежувати пропозицію ОВДП та завдяки цьому знижувати ставки залучення коштів в державний бюджет», - йдеться у повідомленні.

    Ставки дохідності за всіма ОВДП знижені та склали:

    • за 3-місячними ОВДП — 16,0% (зниження на 25 базисних пунктів (бп));
    • за 1-річними ОВДП — 15,29% (зниження на 23 бп);
    • за 3-річними ОВДП — 15,7% (зниження на 30 бп).

    Нагадаємо, за підсумками традиційного аукціону з продажу облігацій внутрішньої державної позики, що відбувся 27 серпня, Міністерство фінансів України залучило до бюджету 1,77 мільярда гривень.

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