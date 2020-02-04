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    Євростат оприлюднив розмір «мінімалки» в країнах ЄС

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    Найвища мінімальна зарплата зафіксована у Люксембурзі - понад 2 тисячі євро&nbsp; - Євростат оприлюднив розмір «мінімалки» в країнах ЄС
    Найвища мінімальна зарплата зафіксована у Люксембурзі - понад 2 тисячі євро 

    У січні 2020 року найнижча мінімальна зарплата в ЄС була в Болгарії

    У країнах Євросоюзу мінімальна місячна заробітна плата в різних країнах коливається від 300 до 2 000 євро. Зокрема, нижче за 600 євро мінімалка становить на сході ЄС і понад 1 500 євро на північному заході. Відповідні дані в понеділок, 3 лютого, навів Євростат.

    Зазначається, що країни ЄС можна розділити на три основні групи залежно від рівня мінімальної зарплати.

    У січні 2020 року найнижча мінімальна зарплата в ЄС була в Болгарії (312 євро). У дев'яти державах-членах, переважно розташованих на сході ЄС, мінімальна зарплата становила від 400 до 600 євро на місяць: Латвія (430 євро), Румунія (466 євро), Угорщина (487 євро), Хорватія (546 євро), Чехія (575 євро), Словаччина (580 євро), Естонія (584 євро), Литва (607 євро) і Польща (611 євро).

    У п'яти інших державах-членах, розташованих в основному на півдні ЄС, мінімальна заробітна плата варіювалася від 700 до трохи більше 1000 євро на місяць: Португалія (741 євро), Греція (758 євро), Мальта (777 євро), Словенія (941 євро ) і Іспанія (1 050 євро).

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    У семи державах-членах, розташованих на заході і півночі ЄС, мінімальна заробітна плата була вищою за 1500 євро в місяць: Франція (1 539 євро), Німеччина (1 584 євро), Бельгія (1 594 євро), Нідерланди (1 636 євро), Ірландія (1 656 євро) і Люксембург (2 142 євро).

    Крім того, Данія, Італія, Кіпр, Австрія, Фінляндія і Швеція не мають встановленої мінімальної зарплати.

    До слова, мінімальна заробітна плата в Сполучених Штатах в січні 2020 року становила 1 119 євро на місяць.

     

    Австрія ЄС Польща Німеччина зарплата Європа Греція мінімальна заробітна плата Чехія Франція Естонія Румунія Італія Латвія Фінляндія Угорщина Ірландія Болгарія Литва Хорватія Словенія Кіпр
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