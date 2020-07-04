У Мінсоцполітики розповіли, наскільки потрібно збільшити прожитковий мінімум
Питання забезпечення нормального рівня життя громадян – одна з ключових функцій держави
Нинішній прожитковий мінімум становить всього лише 50% від фактичного. Істотне збільшення цього розриву сталося в 2014 році після початку бойових дій на Донбасі. Про це заявив радник міністра соціальної політики Микола Шамбір.
«Зараз говорять, що нинішній розмір прожиткового мінімуму маленький. Я абсолютно поділяю цю позицію. Міністерство розраховує фактичний розмір прожиткового мінімуму, я не скажу що він досить великий, але на сьогоднішній день затверджений прожитковий мінімум на рівні 50% від фактичного», – сказав він.
За словами чиновника, »якби ми вийшли на рівень фактичного прожиткового мінімуму, це було б щось».
Шамбір зазначив, що питання забезпечення нормального прожиткового мінімуму – одна з ключових функцій держави.
Він також нагадав, що погіршення ситуації сталося в 2014 році.
«Ми розуміємо, що основне просідання цього питання сталося з 2014 року, коли почалися бойові дії. В той час півтора року не піднімали прожитковий мінімум», – сказав радник міністра.
Нагадаємо, пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій липня. На пенсійні виплати спрямовано 3,7 млрд гривень.
Як повідомлялося, уряд вирішив надати додаткову допомогу ФОПам і безробітним, у яких є маленькі діти. На дитину до 6 років держава буде виплачувати 1779 грн, а на дітей віком від 6 до 10 років – 2218 гривень.
Джерело: Сегодня