Міністр інфраструктури Кубраков продав свій бізнес

Олександр Кубраков: у кінці 2020 року я прийняв рішення продати свою частку бізнесу

Кубраков отримав 9,863 млн грн доходу за відчуження цінних паперів та корпоративних прав

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що продав свою частку бізнесу у компанію, яка спеціалізується на управлінні нерухомістю та ЖКГ послугах. Про це Кубраков повідомив у Facebook.

За словами міністра, він разом із партнерами заснував цей бізнес у 2016 році, згодом компанія вийшла на ринок більш ніж 10 міст України.

«У 2019 році, коли я вперше прийняв рішення приєднатися до виборчого списку «Слуги народу», я передав свою частку у групі компаній в управління. У кінці 2020 року я прийняв рішення продати свою частку бізнесу. Для оцінки її вартості була залучена компанія з великої четвірки. Підготовка до угоди тривала кілька місяців і нарешті була завершена. Всі результати відповідних правочинів будуть задекларовані», – написав Кубраков.

Відповідно до Єдиного держреєстру декларацій, Кубраков отримав 9,863 млн грн доходу за відчуження цінних паперів та корпоративних прав на користь Руслана Крамаренка.

До слова, 16 липня президент Володимир Зеленський підписав закон про податкову амністію. Як заявили в Офісі президента, закон стимулює виводити з тіні доходи, приховані від оподаткування, і має допомогти залучити в українську економіку додаткові ресурси.