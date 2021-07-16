ДФС забезпечено відшкодування державі 1,1 млрд гривень живих коштів, – Мельник

«Неодноразово наголошував, що білий бізнес повинен бути сумлінним та вчасно сплачувати податки», – зазначив голова ДФС

Співробітники податкової міліції Державної фіскальної служби, за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора в межах кримінального провадження викрили службових осіб в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, повідомляє пресслужба ДФС.

Співробітники УБФЗ Офісу великих платників податків ДФС встановили, що службові особи суб’єкта підприємницької діяльності, який функціонує на ринку постачання та збуту газу, впродовж 2015-2018 років шляхом неправомірного відображення у податковому та бухгалтерському обліках фінансово-господарських операцій ухилилися від сплати податків на суму понад 672 млн грн.

Під час проведення досудового розслідування, яке здійснювалося оперативними та слідчими підрозділами ДФС, службовій особі підприємства повідомлено про підозру, та забезпечено відшкодування несплачених податків, пені та штрафних санкцій на загальну суму 1,1 млрд грн.

До суду направлено клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із повним відшкодуванням завданих збитків на підставі ч. 4 ст. 212 КК України.

«Одним із результатів ефективної роботи співробітників податкової міліції ДФС є викриття фактів умисного ухилення від сплати податків та забезпечення надходження коштів до бюджету. Завдяки ефективній роботі аналітичного підрозділу ДФС станом на сьогодні вже забезпечено відшкодування завданих державі збитків у розмірі майже 2 млрд гривень живих коштів.

Неодноразово наголошував, що білий бізнес повинен бути сумлінним та вчасно сплачувати податки. Сірий бізнес повинен перейти в легальну площину та працювати виключно в правовому полі. Спільними зусиллями усіх правоохоронних органів, спрямованими на детінізацію економіки, ми подолаємо тіньовий бізнес, та забезпечимо економічну безпеку нашої держави», – зазначив голова ДФС Вадим Мельник.