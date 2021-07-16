Кіберполіція заблокувала фінансову піраміду, яка видурила в українців 250 мільйонів
Мінімальна сума для входження в «бізнес» становила 150 000 гривень.
В Україні заблокували чергову шахрайську схему інвестицій. За даними слідства, її організатори обдурили вкладників на понад 250 млн гривень. Про це інформує пресслужба Кіберполіції.
Повідомляють, що шахраї створили фіктивну онлайн-біржу і пропонували вкладникам отримувати 7% прибутку на день від інвестування в криптовалюти. Мінімальна сума для входження в «бізнес» становила 150 000 гривень.
За даними слідства, організатори піраміди створили додаток-клон електронної біржі, яка займається продажем криптовалюти. Але коли вкладники намагалися повернути свої гроші, їм говорили, що така можливість відсутня, і надалі блокували інвесторів.
«Встановлено, що таким чином зловмисники привласнили понад чверть мільярда гривень громадян», – йдеться в повідомленні.
Схему шахрайства викрили співробітники кіберполіції Київської області спільно зі слідчими Подільського управління поліції Києва
Поліція провела обшуки в Черкасах та Хмельницькій області у фігурантів справи, вилучила мобільні телефони, комп'ютерну техніку, банківські картки, «чорнові» записи, гроші, а також зброю.
Відкрито кримінальну справу за ч.3 ст. 190 (шахрайство). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.