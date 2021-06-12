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    Економіка та фінанси

    Мін'юст похвалився великими доходами від платних камер у СІЗО

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    Одна із платних камер СІЗО - Мін'юст похвалився великими доходами від платних камер у СІЗО
    Одна із платних камер СІЗО
    Фото: Міністерство юстиції

    У Мін’юсті уточнюють, що всі кошти, зароблені в ході проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер СІЗО

    За користування платною послугою з надання поліпшених побутових умов у слідчих ізоляторах сплачено 3,93 мільйона гривень. Про це у Facebook повідомляє Міністерство юстиції.

    «3,93 млн грн заробили слідчі ізолятори України завдяки реалізації платних камер. Кошти були отримані за користування 40 платними камерами на 100 ліжко-місць», – йдеться в повідомленні.

    У Мін’юсті уточнюють, що всі кошти, зароблені в ході експериментального проєкту, спрямовуються на відновлення безкоштовних камер слідчих ізоляторів:

    «Станом на сьогодні було оновлено 65 безкоштовних камер на 406 місць, а також прогулянкові дворики та коридорні приміщення».

    Нагадаємо, що перші платні камери підвищеного комфорту в українських слідчих ізоляторах з'явилися в травні 2020 року.

    Зокрема платна камера в Лук’янівському слідчому ізоляторі у Києві, проживання в якій обійдеться у 2 тис. грн за добу, має більшу площу, ніж звичайна, свіжий ремонт, а також окремий душ.

    У Лук’янівському слідчому ізоляторі є шість VIP-камер (одна з них жіноча). Там стоять по чотири односпальних ліжка, тоді як у безплатних зазвичай доводиться спати на двоярусних.

    У платних «кімнатах» є кондиціонер, мікрохвильова піч, плазмовий телевізор, холодильник. Харчування в мешканців поліпшеного формату також відрізняється. Денна норма в них однакова, але є можливість вибору.

    На початку січня 2021 року міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що загальний дохід від використання платних камер у слідчих ізоляторах перевищив 2 млн грн.

    Водночас, Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звертатиметься з позовом до Окружного адміністративного суду Києва з проханням скасувати можливість винаймати платну камеру у слідчих ізоляторах.

    Теги: гроші Міністерство юстиції СІЗО ремонт фінанси
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    Мін'юст похвалився великими доходами від платних камер у СІЗО