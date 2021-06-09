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    Інспектор Київського СІЗО намагався пронести наркотики в ізолятор (фото)

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    В інспектора СІЗО виявили&nbsp;велику кількість наркотичних засобів та психотропних речовин - Інспектор Київського СІЗО намагався пронести наркотики в ізолятор (фото)
    В інспектора СІЗО виявили велику кількість наркотичних засобів та психотропних речовин
    Фото: Київська міська прокуратура

    Працівник СІЗО був викритий правоохоронцями при перевірці особистих речей

    Столичні правоохоронці повідомили про підозру інспектору державної установи «Київський слідчий ізолятор» за фактом придбання, зберігання та спроби пронесення на територію режимної установи наркотичних, психотропних речовин у великих розмірах та сильнодіючого лікарського засобу з метою збуту серед утримуваних осіб. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Згідно зі здобутими в ході досудового розслідування доказами, інспектор слідчого ізолятора з метою особистого збагачення незаконно придбав великий обсяг наркотичних засобів та психотропних речовин, а також сильнодіючий лікарський засіб для подальшого їх збуту особам, які перебувають під вартою.

    Використовуючи своє службове становище та будучи обізнаним з порядком проходження контрольно-пропускного пункту, інспектор намагався пронести заборонені речовини на територію режимної установи, однак був викритий правоохоронцями при перевірці особистих речей.

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    Інспектор Київського СІЗО намагався пронести наркотики в ізолятор (фото)
    Інспектор Київського СІЗО намагався пронести наркотики в ізолятор (фото)
    Інспектор Київського СІЗО намагався пронести наркотики в ізолятор (фото)
    Фото: Київська міська прокуратура

    Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

    Слідчі дії тривають. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення злочину.

    Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Києві, за оперативного супроводження Головного оперативного управління ДБР та оперативного відділу ДУ «Київський слідчий ізолятор».

    Теги: прокуратура Київ кримінал СІЗО Лук'янівське СІЗО наркотики Державне бюро розслідувань
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    Інспектор Київського СІЗО намагався пронести наркотики в ізолятор (фото)