«Великий розпродаж в'язниць». Стало відомо, що буде із першою проданою тюрмою

Айтішники перетворять колишню тюрму на кампус

На території колишньої виправної колонії у Львові, яку першою приватизували в Україні, побудують кампус, де планують створити всі умови для розвитку талантів міста. Про це повідомляє Мін’юст у Telegram.

«Власником території стала одна з компаній групи SoftServe, що працює у сфері IT. За словами члена Ради директорів Олега Дениса, на місці колонії створять квартал, де хочуть зібрати таланти та створити умови для їх розвитку. Там також планують побудувати садочок, спортивну інфраструктуру та створити робочі місця. Для зведення нових об’єктів проведуть архітектурний конкурс», – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у SoftServe, компанія ще раніше розпочала роботу над ідеєю створення кампусу.

«Компанія SoftServe – одна з найбільших українських ІТ-компаній. Ми дуже раді, що нам цей проєкт вдалося розпочати», - повідомили у Львівській раді.

Свої ідеї щодо розвитку території SoftServe планує презентувати на розгляд громади найближчим часом.

«Одна з робочих версій SoftServe – це ІТ-кампус. Важко зараз сказати детально, ми точно бачимо, що це мають бути освітні заклади, у нас є свій університет, який ми хочемо розвивати, є запит від працівників на школу, де б формат викладання був англійською мовою. Ми також потребуємо англомовні садочки. Можливо буде ще Музей науки, будемо креативити, бо ідей багато, але сьогодні ми ще не можемо поділитись точними планами, бо цей проєкт був дуже інтенсивний у часі і трохи несподіваний.

Ми вже співпрацюємо з європейським архітектурним бюро, ідеї є, але ми їх озвучимо, як тільки закінчимо всі документальні процедури. Протягом місяця-двох ми дамо наші ідеї на розсуд громади. Ми завжди використовуємо можливість долучити до будь-яких важливих ідей та проекті навіть наших працівників. Ми з радістю оголосимо конкурс на назву, зможемо і громаду залучити до самої назви, будемо говорити, які є потреби, але, у першу чергу, ми будемо виходити із запитів працівників компанії та міста, будемо шукати баланс. У міста є плани недалеко будувати комплекс водних видів спорту, тому нам не доцільно вже робити басейн. Це не буде просто житловий район. Усі знають наш центральний офіс на вул. Садовій, який функціонує більше 10 років. Ми показали, яким би мав бути офіс для ІТ-компанії: технологічним, сучасним, новим», – додав Олег Денис.

На початку червня Фонд державного майна продав колонію №48, що у Львові. Це перший продаж у програмі «Великого розпродажу в'язниць».