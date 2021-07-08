Митна вартість імпортованого газу в червні зросла до 9 грн за кубометр

Торік у червні середня митна вартість імпортного газу складала менше ніж 2,4 грн за кубометр

Мінекономіки оприлюднило середню митну вартість імпортованого в Україну газу з першого червня по 30 червня 2021 року – ціна зросла до понад 9000 грн за тисячу кубометрів (9 грн за куб), або $334 за тисячу кубометрів. У травні митна вартість була 8000 грн за тисячу кубометр, або майже $292 за тис. куб м.

Для порівняння: середня митна вартість імпортного газу у червні 2020 року була менша ніж 2,4 грн за кубометр. Тому минулого року був накопичений рекордний запас газу на зиму – понад 28 млрд куб м. У 2021 році уряд зобов’язав накопичити 17 млрд.

Водночас в ході торгів на українському ринку на початку липня ціна на природний газ вперше в історії перевищили 15 тис. грн за тисячу кубічних метрів. Ціни ростуть через високий попит і недостатню пропозицію.

Станом на 8 липня спотова ціна на газ на европейському ринку раптово впала на 11 % – із 17 грн до майже 14,9 грн за кубічний метр (32,58 EUR за МВт-год) вслід за корекцією цін на нафту.

До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах до 17 млрд кубометрів. Про це йдеться у розпорядження уряду №586-р від 9 червня 2021 року, яке опубліковане на урядовому порталі.