Восени опалення різко подорожчає. Скільки доведеться платити киянам

У Києві тарифи на опалення та гарячу воду зростуть із 1 жовтня

Тарифи на гарячу воду та опалення зростуть на 30-40%

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» з 1 жовтня змінить тарифи на опалення. Середньозважена вартість 1 гігакалорії тепла може становити від 2151,77 до 2433,90 грн, залежно від типу приєднання будинку. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Столична влада пояснює, що такий крок вимушений. «Київтеплоенерго» працює за цінами, що встановлені ще у 2019 році. За цей період:

вартість природного газу для населення зросла на 15%, для категорій «бюджетні установи», «релігійні організації» та «інші споживачі» – на 79%;

підвищення тарифу на послуги з розподілу природного газу (відповідно до постанови НКРЕКП від 30.12.2020 № 2773) – на 10%;

підвищилась ціна електричної енергії на 42%;

зросла вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ на 10%;

до тарифу включені витрати, пов’язані з придбанням та оснащенням будівель лічильниками тепла і гарячої води у розмірі понад 233 млн грн відповідно до набрання чинності положень закону України № 1060-IX.

Усвідомлюючи значне фінансове навантаження на киян вже цієї зими через вартість тепла і гарячої води, столиця запроваджує так званий рекомендований авансовий платіж – 10 грн/кв. м. Його можна сплачувати вже з липня, і це буде певним накопиченням, щоб зменшити плату за опалення взимку.

Рекомендовані авансові платежі за тепло – нова графа в платіжках «Київтеплоенерго» в липні.

Водночас міська влада Києва запропонувала уряду використати газ вітчизняного видобутку, щоб не підвищувати тарифи на гарячу воду та опалення населенню.