15 грн за кубічний метр. Ціна на газ в Україні сягнула рекордної позначки

Ціни на українському ринку ростуть слідом за цінами у Європі

В ході торгів на українському ринку 1 липня ціни на природний газ вперше в історії перевищили 15 тис. грн за тисячу кубічних метрів, тобто за день зросли на 1500 грн/тис. куб м. Ціни ростуть через високий попит і недостатню пропозицію. Водночас каталізатором став ріст котирувань у Європі.

Ціни на українському ринку ростуть слідом за цінами на європейському ринку – там 1 липня ціна вже перевищила 15 936 грн/тис. куб м. Тобто спотові ціни на газ в ЄС перевищують $400 за тисячу кубометрів і тримаються на максимальному рівні протягом останнього тижня.

Дані: ueex.com.ua

До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах до 17 млрд кубометрів. Про це йдеться у розпорядження уряду №586-р від 9 червня 2021 року, яке опубліковане на урядовому порталі.

Минулого тижня глава ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон звинуватив «Газпром» у зловживанні монополією на ринку. Він закликав Єврокомісію вплинути на «Газпром». «Це зловживання «Газпромом» домінуючою позицією на ринку газу ЄС і Європейська комісія повинна звернути на це увагу», – зазначив Макогон.

За словами глави ОГТСУ, єдино можливий ринковий спосіб знизити ціну – це збільшити пропозицію.

«Оскільки «Газпром» володіє монопольним правом на експорт з РФ, тому тільки «Газпром» теоретично має можливість збільшити поставки з боку РФ. Зараз Україна постійно пропонує ринку 62 млн куб м на добу додаткових потужностей, але «Газпром» не поспішає їх використовувати. І це цілком зрозуміло – навіщо докладати зусиль для зменшення ціни, за якою ти продаєш газ?» – підкреслив він.

За словами Макогона, ЄС потрібно працювати не над збільшенням маршрутів поставки від одного постачальника, а над збільшенням джерел газу.

З початку року спотові ціни на газ в Європі підскочили майже вдвічі. На початок червня європейські сховища були заповнені менш ніж на 37%. У них знаходилося 40 млрд кубометрів газу – удвічі менше, ніж рік тому.