Ціна на газ в Европі раптово впала на 11%

Із початку року спотові ціни на газ у Європі підскочили майже вдвічі

Із початку року спотові ціни на газ у Європі підскочили майже вдвічі

Ціни на газ в Европі піднялися до 13 річного максимуму, а потім різко впали

Спотова ціна на газ на европейському ринку раптово впала на 11 % – із 17 грн до майже 14,9 грн за кубічний метр (32,58 EUR за МВт-год) вслід за корекцією цін на нафту.

Водночас перед нинішнім ціновим обвалом на газовому хабі TTF в Нідерландах ціна підскочила до понад 17 грн за кубічний метр (37,8 EUR за МВт-год) – до 13 річного максимуму (з 2008 року) нібито через зупинку газопроводу «Ямал-Европа» на планове технічне обслуговування.



Із початку року спотові ціни на газ у Європі підскочили майже вдвічі. На початок червня європейські сховища були заповнені менш ніж на 37%. У них було 40 млрд кубометрів газу – удвічі менше, ніж рік тому.

Нагадаємо, на українському ринку 1 липня ціни на природний газ вперше в історії перевищили 15 тис. грн за тисячу кубічних метрів, тобто за день зросли на 1500 грн/тис. куб м. Ціни ростуть через високий попит і недостатню пропозицію. Водночас каталізатором став ріст котирувань у Європі.

До наступного опалювального сезону (2021/2022) Україна планує збільшити запаси газу в сховищах до 17 млрд кубометрів. Про це йдеться у розпорядження уряду №586-р від 9 червня 2021 року, яке опубліковане на урядовому порталі.

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