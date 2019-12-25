Молдова скуповує третину експорту української риби



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також поставки здійснюються в Німеччину, Азербайджан і Литву

Україна в січні-жовтні 2019 р поставила на зовнішні ринки 3030 тонн готової і консервованої риби на $ 5,8 млн.

Про це повідомляє Аgroportal з посиланням на дані Держстату.

Так, 48% всього експорту української готової і консервованої риби (в грошовому вимірі) довелося на країни СНД (більше $ 2,8 млн). До країн Азії поставлено 20% продукції на $ 1,2 млн і країн Європи – 8% в $ 483 тис.

Найбільшими покупцями цієї товарної позиції стали Молдова (965 т на $ 1,6 млн), Грузія (508 т на $ 731 тис.), США (147 тонн на $ 496 тис.), Узбекистан (370 тонн на $ 349 тис.), Ізраїль (81 тонна на $ 335 тис.), Білорусь (228 тонн на $ 329 тис.) і Вірменія (271 т на $ 262 тис.). На частку цих країн припадає 70% експортних поставок готової і консервованої риби. Також значні поставки здійснені в Німеччину, Азербайджан і Литву.

В розрізі товарних позицій за десять місяців 2019 всього експортовано такої готової або консервованої риби (в абсолютному вираженні):

сардин, сардинели, кільки і шпрот – 2310 т на $ 2,5 млн;

оселедця – 75 т на $ 280,8 тис.;

скумбрії – 33 т на $ 87,2 тис.;

анчоусів – 23 т на $ 205,5 тис.

Як повідомлялося, аграрії погрожують масштабними акціями протесту проти бездумного відкриття ринку землі.