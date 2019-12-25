Дитячий лікар порадив дивитися порносайти замість телевізора



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Чим дивитися новини по телевізору, дивіться краще PornHub – Комаровський

Дитячий лікар і телеведучий Євген Комаровський порадив користувачам мережі частіше дивитися порноролики замість телевізійних передач. Таку заяву він зробив у відео, опублікованому у Facebook.

Комаровський уточнив, що недавно дізнався, що Україна увійшла до списку країн, жителі яких найчастіше дивляться відео на сайті PornHub. Доктор назвав цю новину дуже хорошою.

«Я вам чесно скажу, хлопці, чим дивитися новини по телевізору, дивіться краще PornHub. Це набагато краще для вашого здоров’я. Взагалі цікавтеся не тільки політикою – здоровіше будете», – зауважив телеведучий.

Раніше порноресурс PornHub підвів підсумки року, опублікувавши рейтинг країн, жителі яких частіше за інших дивилися ролики на платформі. Україна зайняла 16 місце.

До слова, у жовтні в мережі опублікували скіншот сторінки з популярного сайту для дорослих Pornhub на якому нардеп Ілля Кива пестить себе в залі Верховної Ради.

Нагадаємо, народний депутат Ілля Кива пестив себе в залі Верховної Ради.

Поведінка депутата Киви у парламенті надихнула Уляну Супрун на великий пост про мастурбацію.