Дохід України від транзиту газу за п’ять років становитиме $15 млрд



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Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель

В Мінську сторони досягли суттєвого прогресу, проте наразі ризик неукладення нового контракту все ще існує

Україна за п’ять років транзиту російського природного газу отримає дохід у розмірі $15 млрд, розраховує міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

«Орієнтовний прибуток, з яким Україна вийшла з цієї зустрічі (зустрічі в Мінську 20 грудня, за підсумками якої Україна-РФ-ЄК підписали міжурядовий протокол – ред.), це понад $3 млрд з арбітражу + орієнтовно $3 млрд за транзит на рік протягом п’яти років», – написав міністр у своїй колонці для «Економічної правди».

«Отже, в п’ятирічній перспективі ми отримаємо близько 18 млрд доларів, з них 3 – живими грошима – вже до нового року. І це – без жодних кабальних умов щодо придбання російського газу», – наголосив Оржель.

При цьому глава Мінекоенерго зазначив, що на зустрічі в Мінську сторони досягли суттєвого прогресу, проте наразі ризик неукладення нового контракту все ще є.

«Протокол – це ще не угода. Останній тиждень грудня наші компанії будуть розробляти драфт тексту. Але поки сама угода не підписана – транзиту немає. Чи може друга сторона «зістрибнути» в останній момент? Так. Чи готові ми до цього? Так. Але якщо це відбудеться, то всі іміджеві втрати понесе «Газпром», – додав міністр.

Україна-РФ-Єврокомісія 20 грудня в Мінську підписали міжурядовий протокол, який передбачає пакетну угоду з виплатою «Газпромом» «Нафтогазу» $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, паралельну відмову сторін від наявних позовів, зокрема врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України, та підписання транзитної угоди на п’ять років (2020 року – 65 млрд куб. м, 2021-2024 – 40 млрд куб. м) з можливістю її продовження ще на 10 років. При цьому «Нафтогаз» візьме на себе ризики тарифоутворення на транзит газу ОГТСУ.

Наразі здійснюється напрацювання та узгодження контрактів між українською і російською сторонами. Так, «Нафтогаз» працює над текстами угод, передбачених вищезазначеним протоколом, зокрема над угодою про врегулювання взаємних претензій, договором про організацію транзиту між «Нафтогазом» і «Газпромом» і договором про бронювання потужностей між НАК і ОГТСУ. Паралельно ОГТСУ здійснює узгодження тексту договору про взаємодію операторів мереж із представниками «Газпрому», укладення якого є першим кроком до створення технічної можливості для продовження транзиту російського газу після 1 січня 2020 року.

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п’ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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