Аграрії погрожують масштабними акціями протесту проти бездумного відкриття ринку землі



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У маніфесті Об’єднаного штабу захисту української землі йдеться про те, що продаж землі не має відбуватися без громадського обговорення цього питання

Створений Об’єднаний штаб захисту української землі, до якого ввійшли представники понад 20 сільськогосподарських підприємств, громадських об‘єднань та науковців, оприлюднив маніфест, в якому проголошується рішучий протест проти запуску ринку землі без громадського обговорення та до відновлення територіальної цілісності країни. Цей маніфест оприлюднено на сторінці Facebook Об’єднаного штабу захисту української землі.

У маніфесті Об’єднаного штабу захисту української землі оголошується рішучий протест проти будь-яких спроб розпродажу землі, всупереч волі народу та всупереч обіцянкам президента, що продаж землі не має відбуватися без громадського обговорення цього питання.

«Вважаємо, що закріплення на законодавчому рівні моделі обігу земель сільськогосподарського призначення має відбуватися лише за умови обговорення цього питання в суспільстві, з обов'язковим урахуванням позиції громадян, які живуть і працюють на землі. Тих, хто забезпечує сільську зайнятість, наповнення місцевих бюджетів, продовольчу безпеку держави. Саме про це говорив Президент у своїй передвиборчій програмі», - йдеться в маніфесті.

Представники об‘єднання вважають, що до повного відновлення територіальної цілісності України – виключне право викупу земель сільськогосподарського призначення повинна мати лише держава. При цьому розпродаж та будь-яке відчуження земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності має бути заборонено.



Аграрії погрожують масштабними акціями протесту, до яких вдаються їх колеги з європейських країн, щоб захистити власні права.

«Якщо ми рухаємося до ЄС, то маємо право на акції протесту, до яких вдаються європейські фермери – перекриття дорожнього руху на міжнародних трасах, тракторні колони до урядових будівель, безстрокові пікети та інші заходи. До цих протестів прислуховуються можновладці ЄС. Ми змусимо прислухатися і до нас! Ми вимагаємо від влади забезпечення дієвого народовладдя в країні і дати можливість громадянам вирішувати долю Української землі та долю України!», - зазначається у маніфесті Об’єднаного штабу захисту української землі.