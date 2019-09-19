В Україні поступово вилучатимуть з обігу 25 копійок



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Монетами 25 копійок поки можна буде розраховуватися, повідомили в Нацбанку

Національний банк України з 1 жовтня почне вилучати з обігу монети номіналом 25 копійок.

Про це сьогодні, 19 вересня, на брифінгу розповів заступник голови НБУ Сергій Холод.

«З початку жовтня розпочнеться поступове вилучення монет номіналом 25 копійок. Однак на відміну від монет 1, 2 і 5 копійок, монети номіналом 25 копійок будуть поки залишатися в обігу, і ними можна буде розраховуватися», - зазначив Холод.

Однак, за його словами, ті монети номіналом 25 копійок, які будуть потрапляти в банки, не будуть повертатися назад в обіг, і поступово їх буде ставати все менше.

Заступник голови НБУ пояснив, що вилучення монет проводиться для зручності користувачів.

Раніше повідомлялося, що монети номіналом 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжними засобами з 1 жовтня 2019 року.

Джерело: Буквы