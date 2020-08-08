  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Москаль просить Разумкова ініціювати відставку Геруса

    • Розсилка
    Президент Володимир Зеленський отримав петицію з вимогою відставки голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса - Москаль просить Разумкова ініціювати відставку Геруса
    Президент Володимир Зеленський отримав петицію з вимогою відставки голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса

    Геннадій Москаль вимагає виконати петицію президенту, яка набрала необхідні 25 тис. голосів

    Колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль звернувся до голови Верховної Ради з проханням ініціювати звільнення Андрія Геруса з посади голови енергетичного комітету парламенту на виконання електронної петиції шахтарів до президента. Відповідного листа Москаль направив Дмитру Разумкову.
     
    «Прошу повідомити, коли конкретно буде ініційована відставка з посади голови комітету з питань енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса? Прошу дати персональну оцінку його деструктивній та явно антиукраїнській діяльності, що призводить до знищення стратегічних галузей економіки України, її узалежнення від енергоресурсів країни-агресора Російської федерації, а також знищує авторитет Верховної Ради в України та світі», - зазначається в зверненні.
     
    Нагадаємо, 8 травня на сайті президента було зареєстровано електронну петицію українських шахтарів щодо критичної ситуації у вугільні галузі та енергетиці загалом, що склалась  через імпорт російського струму. Автори петиції просили президента  звільнити з посади голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який пролобіював відновлення імпорту електроенергії з Росії. Петиція набрала необхідні для розгляду президентом 25 тис голосів.
     
    Відповідаючи на петицію, президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса належить до компетенції Верховної Ради.
    Верховна Рада Геннадій Москаль президент петиція Андрій Герус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ