Москаль просить Разумкова ініціювати відставку Геруса



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Президент Володимир Зеленський отримав петицію з вимогою відставки голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса

Геннадій Москаль вимагає виконати петицію президенту, яка набрала необхідні 25 тис. голосів

Колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та екс-голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль звернувся до голови Верховної Ради з проханням ініціювати звільнення Андрія Геруса з посади голови енергетичного комітету парламенту на виконання електронної петиції шахтарів до президента. Відповідного листа Москаль направив Дмитру Разумкову.

«Прошу повідомити, коли конкретно буде ініційована відставка з посади голови комітету з питань енергетики та комунальних послуг Андрія Геруса? Прошу дати персональну оцінку його деструктивній та явно антиукраїнській діяльності, що призводить до знищення стратегічних галузей економіки України, її узалежнення від енергоресурсів країни-агресора Російської федерації, а також знищує авторитет Верховної Ради в України та світі», - зазначається в зверненні.

Нагадаємо, 8 травня на сайті президента було зареєстровано електронну петицію українських шахтарів щодо критичної ситуації у вугільні галузі та енергетиці загалом, що склалась через імпорт російського струму. Автори петиції просили президента звільнити з посади голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, який пролобіював відновлення імпорту електроенергії з Росії. Петиція набрала необхідні для розгляду президентом 25 тис голосів.

Відповідаючи на петицію, президент Володимир Зеленський зазначив, що звільнення голови енергетичного комітету парламенту Андрія Геруса належить до компетенції Верховної Ради.