МВФ погіршив прогноз світової економіки через війну в Україні

Фонд заявив, що вторгнення в Україну спричинило «великий трансформаційний шок» для світової економіки

У 2022 році Міжнародний валютний фонд прогнозує суттєве уповільнення світового зростання. А також через російське вторгнення в Україну відбудеться посилення інфляції. Про це йдеться у публікації World Economic Outlook від МВФ.

У МВФ зазначають, що війна в Україні призвела до гуманітарної кризи. Крім того, від конфлікту зросла й економічна шкода, яка сприятиме значному уповільненню світового зростання та посилить інфляцію.

Найбільше криза вражає країни з низьким рівнем доходу, адже там швидко зросли ціни на паливо та продовольство.

«Глобальне зростання сповільниться з приблизно 6,1% у 2021 році до 3,6% у 2022 і 2023 роках. Це відповідно на 0,8 і 0,2 відсоткового пункту нижче, ніж прогнозувалося в січні», – спрогнозували у МВФ.

Також додали, що після 2023 року світове економічне зростання знизиться приблизно до 3,3% в середньостроковій перспективі.

«Спричинене війною підвищення цін на сировинні товари та посилення цінового тиску призвели до прогнозування інфляції на 2022 рік у розмірі 5,7% в країнах з розвиненою економікою та 8,7% в країнах з ринками, що розвиваються. Це на 1,8 та 2,8 в.п. відповідно вище, ніж прогнозувалося в січні», – додали в МВФ.