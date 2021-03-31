МВФ покращив прогноз зростання глобальної економіки

Позитивні тенденції зумовлені швидкісним відновленням економіки, яке забезпечують США й Китай

Міжнародний валютний фонд очікує кращих прогнозів щодо відновлення глобальної економіки в 2021 та 2022 роках з огляду на фіскальні заходи, запроваджені в багатьох країнах, потужний економічний поштовх з боку США й Китаю, а також перспективи вакцинації.

Про це заявила директор-розпорядник Фонду Крісталіна Георгієва.

«У січні ми прогнозували глобальне зростання на рівні 5,5% в 2021 році. Зараз ми очікуємо ще більшого прискорення – частково завдяки підтримці додатково запровадженої політики включно з новим фіскальним пакетом у США, частково через очікуване економічне відновлення після вакцинації в багатьох країнах з розвиненою економікою», – зауважила Георгієва.

За її словами, конкретні цифри будуть оприлюднені наступного тижня, коли вийде оновлений огляд МВФ «Перспективи світової економіки».

Вона пояснила, що позитивні тенденції зумовлені швидкісним відновленням, яке забезпечують головно два потужні рушії – США й Китай. У цих та ще кількох країнах, як прогнозується, рівень ВВП до кінця 2021 року значно перевищить докризовий.

«Але вони – це винятки, а не правило», – підкреслила Георгієва.

За її словами, в інших випадках здебільшого спостерігатиметься менш позитивна динаміка, і фінансові умови у більшості залишаються невизначеними.

Зокрема, сукупні втрати доходу на душу населення в країнах з розвинутими економіками становитимуть 11% – порівняно з докризовими прогнозами. Для країн, що розвиваються, (за винятком Китаю) втрати сягатимуть до 20%.

Як підкреслила Георгієва, багато економік, особливо з низькими доходами, суттєво відстають. Таким країнам потрібна додаткова допомога, що оцінюється у $200 мільярдів упродовж п’яти років, для боротьби з наслідками пандемії, а також $250 мільярдів, щоби повернутися до тенденції зростання.

У цьому зв’язку глава МВФ підкреслила, що Фонд формує розширення обсягів Спеціальних прав запозичень (SDR) на $650 мільярдів з метою підтримки особливо уразливих країн-членів за рахунок збільшення їхніх резервів. Вона також зауважила, що надзвичайні заходи, застосовані в багатьох країнах для посилення стійкості фінансових та банківських систем, допомогли запобігти набагато серйознішій кризі.

«Те, що ми робимо зараз, формує посткризовий світ. Тож ми маємо все робити правильно», – підкреслила глава Фонду.

Зазначимо, наступного тижня відбудуться весняні збори МВФ і Світового банку. Цього року, як попереднього, вони проводитимуться у віртуальному форматі. Цей захід є одним із ключових в контексті підбиття підсумків за минулий період, а також формування розвитку світової економіки та фінансів.

До слова, МВФ наполягає на зменшенні фіскального дефіциту в Україні.

Джерело: Укрінформ