В МВФ розповіли про скептичне ставлення до податкових амністій

Податкові амністії часто шкодять стягненню податків у довгостроковій перспективі, вважають у МВФ

Міжнародний валютний фонд скептично ставиться до податкових амністій загалом. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповів постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«Ключовою метою програми МВФ є відновлення стійкої фіскальної позиції. Це потребуватиме обмеження витрат та збереження рівня державних доходів. Хоча ми можемо обговорювати зміни в структурі доходів і видатків, важливо, щоб загальний бюджетний баланс не було порушено», – заявив Люнгман.

Він також додав, що податкова система має бути справедливою, стабільною та передбачуваною.

«Хоча пільгові податкові ставки для певних груп платників податків, очевидно, будуть сприйматися з радістю тими,хто платитиме менше податків, це не обов’язково означає, що це належна політика. Ми скептично ставимося до податкових амністій загалом», – сказав представник МВФ.

За його словами, міжнародні свідчення того, що пільги призводять до зростання доходів та зміни поведінки платників податків, є неоднозначними.

«Податкові амністії часто шкодять стягненню податків у довгостроковій перспективі, оскільки вони знеохочують громадян сплачувати податки, створюючи сподівання на ще одну амністію в майбутньому», – наголосив Люнгман.

Він також зазначив, що в разі податкової амністії, державні службовці, їх найближчі родичі та пов’язані особи не повинні підпадати під її дію.

«Також надзвичайно важливо не дозволити використання амністії як засобу відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом та корупцією, і уникнути зловживань, які б надали амністію доходам від злочинної діяльності», – резюмував представник МВФ.

Раніше МВФ висунув Україні п’ять вимог для отримання траншу до літа.

Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів. При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради пакет законопроєктів щодо податкової амністії.