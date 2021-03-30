«На допандемічний рівень». МВФ наполягає на зменшенні фіскального дефіциту в Україні

Україна вже зараз повинна мати чіткий план подолання фіскального дефіциту, констатували в МВФ

Як тільки припиниться пандемія COVID-19 та економіка відновиться, фіскальний дефіцит в Україні має повернутися на допандемічний рівень. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповів постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«У 2020 році, коли світ було уражено небезпечним поєднанням пандемії - з далекосяжними наслідками для здоров’я - та дуже суворої рецесії, було логічним дозволити значне зростання дефіциту та боргу для задоволення нагальних потреб у фінансуванні витрат. Ці заходи щодо мінімізації наслідків справді підтримувалися МВФ, що віддзеркалилося в безпрецедентній фінансовій реакції Фонду», – сказав Люнгман.

Він нагадав, що МВФ мобілізував позики країнам-членам на суму понад 100 млрд. дол. США, включаючи виплату 2,1 млрд. дол. США Україні в червні згідно з чинною програмою Stand-by.

«Як тільки пандемія припиниться і економіка відновиться, фіскальний дефіцит повинен буде повернутися на допандемічний рівень. Це важливо для забезпечення довіри до економіки України та зменшення потреб України в запозиченнях», – продожив представник МВФ.

За його словами, сильна фіскальна позиція надає Україні можливість забезпечити бюджетний стимул у разі майбутнього спаду.

«Тож питання має бути не в тому, чи має Україна зменшити фіскальний дефіцит, а в тому, коли це потрібно зробити. І для цього вже нині варто мати чіткий план, як це відбуватиметься, в тому числі за допомогою добре продуманих податкових заходів», – резюмував Люнгман.

Раніше МВФ висунув Україні п’ять вимог для отримання траншу до літа.

Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів. При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.