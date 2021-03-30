«Не потрібно повертатися до контролю за цінами». Представник МВФ прокоментував ринок газу в Україні

Сповна функціональний ринок побутового газу ще не створений в Україні, вважає представник МВФ

Україна не має повертатися до контролю з боку держави за цінами на газ. Про це в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна» розповів постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман.

«Існує – і існуватиме – значна частина українського населення, яка не може покрити витрати на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію. Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства - ідентифікувати їх та надати їм фінансову підтримку через бюджет, щоб вони могли сплачувати власні комунальні рахунки. Цей інструмент підтримки існує у формі програми субсидій домогосподарствам. Ми підтримуємо цю програму», – заявив Люнгман.

Він додав, що «інше питання є структурним – про те, який найефективніший спосіб організації газового ринку».

«Починаючи з 2015 року здійснюються комплексні зусилля для переходу до відкритого та конкурентоспроможного ринку газу як на гуртовому, так і на роздрібному рівнях. Досягнуто значного прогресу, але сповна функціональний ринок побутового газу ще не створений. Надання домогосподарствам вибору між широким асортиментом продуктів, включаючи контракти з фіксованою ціною, є одним з багатьох необхідних заходів. Що не потрібно – це повернення до контролю за цінами на газ», – наголосив представник МВФ.

За його словами, це вкрай неефективний спосіб субсидування домогосподарств, за якого більша частина субсидій надходить домогосподарствам, які не потребують підтримки. Також, на думка Люнгмана, це також призводить до зловживання ресурсами через корупцію та стримування впровадження енергоефективності.

Раніше МВФ висунув Україні п’ять вимог для отримання траншу до літа.

Місія МВФ працювала в Україні у грудні 2020 – лютому 2021 року. 12 лютого місія завершила роботу в Україні без результату. Сторони не домовилися про перегляд програми stand-by, що призвело б до надання Україні чергового траншу.

Наприкінці лютого МВФ озвучив головні претензії до України. Серед ключових українських питань у фонді відзначили посилення управління банківським наглядом Національного банку, бюджетний дефіцит, фінансові ризики і зміцнення судових органів. При цьому МВФ констатує наявність низки невирішених питань стосовно антикорупційної, фіскальної та енергетичної політики, та чекає від української сторони інформації по їх вирішенню для продовження обговорень.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що для відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом Україна має повернутись до своїх зобов‘язань перед МВФ.