Шмигаль розповів, коли в Україні можуть запровадити накопичувальну пенсію



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Денис Шмигаль назвав накопичувальну систему єдиним шляхом для майбутніх пенсіонерів отримувати гідну пенсію Фото: Главком

За словами прем’єра, введення накопичувальної пенсії неминуче для України з причини демографічної ситуації

Накопичувальну пенсію в Україні можуть запровадити з 1 січня 2021 року.

Про це в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна» заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, введення накопичувальної пенсії неминуче для України з причини демографічної ситуації, оскільки сьогодні мало дітей і багато людей непродуктивного віку. Вже через 15 років може вийти, що на одного працюючого припадатимуть два пенсіонери.

Він також назвав накопичувальну систему єдиним шляхом для майбутніх пенсіонерів отримувати гідну пенсію.

«Ми зараз готуємо законопроекти. Не хочу здатися занадто оптимістом, але до 1 січня 2021 це (накопичувальна пенсія, - ред.) цілком реально запровадити», - підкреслив Шмигаль.

Він також уточнив, що по одному з варіантів на накопичувальні пенсії будуть йти 2% від нинішнього ЄСВ і 2% від податку на доходи фізичних осіб.

«Ці 4% дозволяють в сьогоднішніх цінах при виході на пенсію отримати 1 млн гривень», - зазначив Шмигаль.

Всього планується три варіанти – одноразова виплата всієї суми накопиченої пенсії, розстрочка виплат на 5-10 років або довічне утримання з фіксованою сумою.

Як відомо, зараз в Україні діє перший рівень системи пенсійного забезпечення – солідарний. На цьому рівні грошове забезпечення пенсіонерів здійснюється за рахунок податків, які платять люди. які працюють. Однак пенсії залишаються низькими через постійний дефіцит Пенсійного фонду.

Передбачається, що розв'язати проблему допоможе впровадження другого рівня пенсійної системи – накопичувального. Тоді українців зобов'яжуть самим накопичувати на пенсію. Але солідарний рівень також продовжить працювати.

До слова, пенсіонерам старше 75 років виплатять надбавки.

Як повідомлялося, Верховна Рада остаточно відхилила закон про пенсійний вік для жінок.