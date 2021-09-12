МВФ запускає «віртуальну місію» в Білорусі

«Віртуальна місія» збере додаткову інформацію про економічну ситуацію в Білорусі

Міжнародний валютний фонд (МВФ) планує оцінити економічну ситуацію в Білорусі, для чого запускає спеціальну «віртуальну місію». Про це повідомляє Reuters.

За даними джерела видання, «віртуальна місія» збере додаткову інформацію про економічну ситуацію в Білорусі, події і реакцію влади на пандемію коронавірусу.

Збір даних почнеться 13 вересня.

Раніше МВФ надав Мінську траншу в $1 млрд в допомоги в боротьбі з пандемією.

Минулої весни влади республіки запросили у фонду $940 млн, однак потім президент Олександр Лукашенко заявив, що країна не стане виконувати поставлені умови щодо введення карантину, ізоляції та комендантської години. Незважаючи на те що сторони не досягли домовленостей, Мінськ все ж отримав фінансування.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні 650 мільярдів доларів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримає без умов та зобов'язань 2,7 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що в уряді і НБУ, ще не вирішили, на що витратити 2,7 млрд доларів від МВФ.

У той же час перший віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко заявив, що в Кабміні мають намір у вересні розрахуватися за боргами за рахунок 2,7 млрд доларів від МВФ.

«МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько 2,7 млрд доларів. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року», – сказав Любченко.

Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.