Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року
Перший транш буде складати майже 3 мільярди доларів
Україна очікує отримати два транші від Міжнародного валютного фонду до кінця поточного року, якщо візит місії фонду у вересні пройде успішно. Про це повідомляє видання УНН із посиланням на радника президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.
За словами радника, зараз Україна продовжує співпрацювати з МВФ за двома треками. Перший – отримання фінансової допомоги в обсязі $2,7 млрд, другий – очікується після прибуття місії МВФ у вересні цього року.
«Ми виконали все, що було обіцяно у цьому меморандумі (за програмою Stand-by – ред.), ми вважаємо що українське питання буде винесено на засідання директорів МВФ у вересні», – зазначив Устенко.
Він також додав, що переговори між главою української держави і керуючим директором МВФ Крісталіною Георгієвою пройшли успішно.
Нагадаємо, раніше радник Президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко розповів, що частина допомоги від Міжнародного валютного фонду може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для України. При цьому тільки частина коштів буде використана в цьому році.
Нещодавно стало відомо, що Україна отримає $2,7 млрд від МВФ. Ці гроші не пов’язані з програмою співробітництва України з Фондом, отже їхнє отримання є безумовним.
Раніше Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ. Також нещодавно стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну.