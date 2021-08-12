Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року

За словами Устенка , зараз Україна продовжує співпрацювати з МВФ за двома треками

Перший транш буде складати майже 3 мільярди доларів

Україна очікує отримати два транші від Міжнародного валютного фонду до кінця поточного року, якщо візит місії фонду у вересні пройде успішно. Про це повідомляє видання УНН із посиланням на радника президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

За словами радника, зараз Україна продовжує співпрацювати з МВФ за двома треками. Перший – отримання фінансової допомоги в обсязі $2,7 млрд, другий – очікується після прибуття місії МВФ у вересні цього року.

«Ми виконали все, що було обіцяно у цьому меморандумі (за програмою Stand-by – ред.), ми вважаємо що українське питання буде винесено на засідання директорів МВФ у вересні», – зазначив Устенко.

Він також додав, що переговори між главою української держави і керуючим директором МВФ Крісталіною Георгієвою пройшли успішно.

Нагадаємо, раніше радник Президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко розповів, що частина допомоги від Міжнародного валютного фонду може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для України. При цьому тільки частина коштів буде використана в цьому році.

Нещодавно стало відомо, що Україна отримає $2,7 млрд від МВФ. Ці гроші не пов’язані з програмою співробітництва України з Фондом, отже їхнє отримання є безумовним.

Раніше Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ. Також нещодавно стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну.

Читайте також інтерв'ю: Міністр фінансів Сергій Марченко: Коштів на субсидії вистачить до листопада