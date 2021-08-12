  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    За словами&nbsp;Устенка, зараз Україна продовжує співпрацювати з МВФ за двома треками - Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року
    За словами Устенка, зараз Україна продовжує співпрацювати з МВФ за двома треками
    Фото з відкритих джерел

    Перший транш буде складати майже 3 мільярди доларів

    Україна очікує отримати два транші від Міжнародного валютного фонду до кінця поточного року, якщо візит місії фонду у вересні пройде успішно. Про це повідомляє видання УНН із посиланням на радника президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко.

    За словами радника, зараз Україна продовжує співпрацювати з МВФ за двома треками. Перший – отримання фінансової допомоги в обсязі $2,7 млрд, другий – очікується після прибуття місії МВФ у вересні цього року.

    «Ми виконали все, що було обіцяно у цьому меморандумі (за програмою Stand-by – ред.), ми вважаємо що українське питання буде винесено на засідання директорів МВФ у вересні», – зазначив Устенко.

    Він також додав, що переговори між главою української держави і керуючим директором МВФ Крісталіною Георгієвою пройшли успішно.

    Нагадаємо, раніше радник Президента Володимира Зеленського з економічних питань Олег Устенко розповів, що частина допомоги від Міжнародного валютного фонду може бути заведена в золотовалютні резерви НБУ, щоб створити додаткову подушку безпеки для України. При цьому тільки частина коштів буде використана в цьому році.

    Нещодавно стало відомо, що Україна отримає $2,7 млрд від МВФ. Ці гроші не пов’язані з програмою співробітництва України з Фондом, отже їхнє отримання є безумовним.

    Раніше Зеленський сказав, на що Україна витратить $2,7 млрд від МВФ. Також нещодавно стало відомо, коли місія МВФ повернеться в Україну.

    Читайте також інтерв'ю: Міністр фінансів Сергій Марченко: Коштів на субсидії вистачить до листопада
    Теги: Олег Устенко МВФ Україна радник НБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року