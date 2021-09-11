Місія МВФ невдовзі розпочне роботу в Україні

Учасники місії планують опрацювати угоду за програмою кредитування stand-by

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Україні з питань першого перегляду програми кредитування stand-by може розпочати роботу 21 – 23 вересня цього року. Про це повідомив представник України у Фонді Владислав Рашкован на конференції YES Brainstorming у Києві.

Другий день форуму Автор: НВ

«Місія може розпочати роботу через 10−12 днів», – сказав Рашкован.

Він уточнив, що, найімовірніше, ця місія знову буде «віртуальною», тобто робота буде здійснюватися у віддаленому режимі.

Водночас за його словами, зберігається шанс, що голова місії Іванна Владкова-Голлар прибуде до Києва, однак це залежить від розвитку епідемічної ситуації в Україні з ковідом.

Як повідомлялося, МВФ у червні 2020 року затвердив для Києва програму stand by загальним обсягом близько $5 млрд, одразу виділивши перший транш фінансування в обсязі $2,1 млрд. Було заплановано чотири перегляди виконання умов Програми для виділення інших чотирьох траншів. Однак обумовлений графік був порушений, а фінансування призупинено через невиконання Україною низки зобов’язань.

Глава Нацбанку України Кирило Шевченко цього тижня повідомив, що сума другого траншу stand-by може бути вище запланованих $700 млн внаслідок об'єднання траншу, однак це питання буде обговорюватися під час дискусії з місією.

Міністр фінансів Сергій Марченко наприкінці серпня вказував також, що обговорюється можливість продовження поточної 18-місячної програми stand-by на пів року.

Нагадаємо, раніше Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні 650 мільярдів доларів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримає без умов та зобов'язань 2,7 мільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що в уряді і НБУ, ще не вирішили, на що витратити 2,7 млрд доларів від МВФ.

У той же час перший віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко заявив, що в Кабміні мають намір у вересні розрахуватися за боргами за рахунок 2,7 млрд доларів від МВФ.

«МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько 2,7 млрд доларів. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року», – сказав Любченко.

Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.