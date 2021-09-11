Із відновленням ділової активності відвідування офісів зросло на чверть

Із початком осені українці повертаються до офісів та активніше шукають роботу, ідеться у дослідженні Центру економічної стратегії. Про це свідчить більш високий рівень споживання електроенергії, активізація ринку праці та збільшення показників мобільності.

Відзначається, що з відновленням ділової активності відвідування офісів зросло на чверть, а більше бронювання показує, що перельоти поступово повертаються в ділове життя.

Працівники повертаються до офісів

«Із початком навчального року і закінченням сезону відпусток мобільність українців збільшилася. Заклади торгівлі та розваг за тиждень стали відвідувати частіше на 4%, продуктові та аптеки – на 5%, транспортом користувалися більше на 6%. Відвідування робочих місць зросло (+26% за тиждень) і зрівнялося з цим періодом минулого року. Разом з тим воно все ще істотно нижче допандемічного рівня лютого 2020 року», – ідеться в повідомленні.

Відкривається більше вакансій

Також фахівці Центру економічної стратегії звертають увагу на зростання більш ніж на третину кількості вакансій на сайтах пошуку роботи.

«Кількість відкритих вакансій за останній тиждень значно зросла (+32%) і є найбільшою з початку року. В аналогічний період у 2019 році пропозиція на ринку праці також збільшилася, але тоді вакансій було на 13% менше», – зазначено в дослідженні.

Після відпочинку активізувалися здобувачі роботи – зараз їх на 7% більше, ніж було рік тому. Зокрема, за тиждень кількість шукачів роботи зросла на 20%.

Попит на авіаподорожі зростає

Крім цього, в Центрі відзначають зростання бронювання авіаквитків через пожвавлення ділової активності: за тиждень кількість заброньованих авіаквитків зросла на 11%.

Цього літа, через відкриття кордонів у багатьох країнах з туристичною метою, українці бронювали авіаквитки у два рази більше, ніж минулого літа.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський чекає на молодих і амбітних людей, які готові працювати на країну за 30 тис. грн на місяць. При цьому він вважає роботу на державу «складною, невигідною та дешевою».