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    Економіка та фінанси

    Без жодних умов. МВФ перерахував Україні $2,7 млрд

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    МВФ зараз виділяє кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи - Без жодних умов. МВФ перерахував Україні $2,7 млрд
    МВФ зараз виділяє кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи
    Фото: shutterstock.com

    Уряд планує пустити гроші МВФ на розрахунки з боргами

    Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні 650 мільярдів доларів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримає без умов та зобов'язань 2,7 мільярда доларів.

    Відповідне рішення МВФ набуло чинності 23 серпня, повідомляється на сайті організації.

    «Найбільше в історії виділення Спеціальних прав запозичення – близько 650 мільярдів доларів США – набуває чинності сьогодні. Це є значним поштовхом для світу та, якщо його розумно використати, є унікальною можливістю для подолати цієї безпрецедентної кризи», – заявила директорка МВФ Кристаліна Георгієва.

    За її словами, виділення позики забезпечить додаткову ліквідність світової економіки – поповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від дорожчого внутрішнього чи зовнішнього боргу.

    «Країни можуть використовувати простір, передбачений виділенням позики, для підтримки своєї економіки та активізації боротьби з кризою», – сказала Георгієва.

    Вона зазначила, що кошти розподіляються між країнами залежно від їхньої квоти в МВФ. Загалом країнам, що розвиваються, Фонд надасть 275 мільярдів доларів. З цієї суми 21 мільярда доларів отримають країни з низьким рівнем доходу, що в деяких випадках еквівалентно 6% ВВП.

    Раніше повідомлялося, що в уряді і НБУ, ще не вирішили, на що витратити 2,7 млрд доларів від МВФ.

    У той же час перший віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко заявив, що в Кабміні мають намір у вересні розрахуватися за боргами за рахунок 2,7 млрд доларів від МВФ.

    «МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько 2,7 млрд доларів. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року», – сказав Любченко.

    Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.

    Теги: МВФ кредит економіка гроші ВВП криза Україна уряд НБУ Олексій Любченко
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    Без жодних умов. МВФ перерахував Україні $2,7 млрд