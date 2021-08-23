Без жодних умов. МВФ перерахував Україні $2,7 млрд

МВФ зараз виділяє кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи

МВФ зараз виділяє кошти всім країнам-членам фонду на відновлення економіки після коронакризи

Уряд планує пустити гроші МВФ на розрахунки з боргами

Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні 650 мільярдів доларів у рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення. З цієї суми Україна отримає без умов та зобов'язань 2,7 мільярда доларів.

Відповідне рішення МВФ набуло чинності 23 серпня, повідомляється на сайті організації.

«Найбільше в історії виділення Спеціальних прав запозичення – близько 650 мільярдів доларів США – набуває чинності сьогодні. Це є значним поштовхом для світу та, якщо його розумно використати, є унікальною можливістю для подолати цієї безпрецедентної кризи», – заявила директорка МВФ Кристаліна Георгієва.

За її словами, виділення позики забезпечить додаткову ліквідність світової економіки – поповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від дорожчого внутрішнього чи зовнішнього боргу.

«Країни можуть використовувати простір, передбачений виділенням позики, для підтримки своєї економіки та активізації боротьби з кризою», – сказала Георгієва.

Вона зазначила, що кошти розподіляються між країнами залежно від їхньої квоти в МВФ. Загалом країнам, що розвиваються, Фонд надасть 275 мільярдів доларів. З цієї суми 21 мільярда доларів отримають країни з низьким рівнем доходу, що в деяких випадках еквівалентно 6% ВВП.

Раніше повідомлялося, що в уряді і НБУ, ще не вирішили, на що витратити 2,7 млрд доларів від МВФ.

У той же час перший віцепрем'єр-міністр економіки Олексій Любченко заявив, що в Кабміні мають намір у вересні розрахуватися за боргами за рахунок 2,7 млрд доларів від МВФ.

«МВФ затвердив рішення про найбільший в історії розподіл СПЗ, з яких українська частина становить близько 2,7 млрд доларів. Це, в тому числі, дозволить безболісно здійснити боргові виплати України у вересні 2021 року», – сказав Любченко.

Крім того, президент Зеленський очікує на два транші від МВФ до кінця року.