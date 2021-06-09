М'ясна катастрофа. Агровиробники розказали, до чого призвели реформи Зеленського

В Україні збільшилася кількість фальсифікату м'яса

Через зменшення ставки ПДВ на живих свиней та велику рогату худобу, ціни для споживачів на червоне м’ясо та вироби з нього збільшилися на 6-10% за перші три місяці дії Закону № 1115-ІХ. Про це йдеться в повідомленні асоціаціїї «М’ясної Галузі».

«Зниження ПДВ на живих тварин не тільки не привело до зниження закупівельних цін для м’ясопереробних підприємств, а навпаки: м’ясокомбінати змушені доплачувати різницю ПДВ, що і призводить до збільшення ціни для рітейлу, а відтак і для споживачів», – ідеться в повідомленні.

В Асоціації зазначають, що Україна може втратити до 20 млрд грн ПДВ щороку через тіньові оборудки, які до того ж збільшують кількість фальсифікату.

«Через це кінцевий споживач потрапив у вкрай невигідну ситуацію: купувати м’ясо від легальних переробників дорожче на 6-10 % або м’ясо за меншою ціною в нелегального бізнесу, наражаючи себе на ризик придбати фальсифікат, який може бути неякісним у кращому випадку, а в гіршому – призвести до проблем зі здоров’ям», – зазначають виробники.

З метою недопущення всіх цих негативних наслідків для населення та держави, учасники Асоціації «М’ясної галузі» підготували відкрите звернення.

Зазначимо, за каденції Зеленського було ухвалено Закон № 1115-ІХ, який передбачає зниження ставки ПДВ із 20% до 14% за операціями з постачання та ввезення на територію України деяких видів сільськогосподарської продукції, зокрема: великої рогатої худоби, свиней, молока незбираного, пшениці та жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, цукрових буряків, насіння льону, свиріпи або ріпаку, соняшнику та інших олійних культур.

При зниженні ставки ПДВ аграрії не зможуть відшкодувати інвестиційний кредит – вкладення в основний капітал і матеріально-виробничі запаси. А це суттєво збільшує терміни окупності проєктів і негативно впливає на інвестиційну привабливість аграрного сектора.

Експерти розповіли про негативні аспекти закону: зниження ставки ПДВ у підсумку призведе до зростання собівартості кінцевої продукції. Зокрема найпопулярніше м’ясо серед українців здорожчає на 20%.

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